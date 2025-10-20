Nơi “học phí” là nụ cười và ước mơ

Vào mỗi cuối tuần, tại trụ sở liên khu phố 4, 5, 6 (phường Phú Thạnh, TPHCM) luôn rộn ràng hơn mọi ngày. Trong căn phòng nhỏ, vang lên tiếng giảng bài của lớp học đặc biệt mang tên Câu lạc bộ (CLB) Đom đóm xanh - nơi đồng hành cùng nhiều thiếu nhi vượt khó.

Từ ý tưởng đến hiện thực

Nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn, anh Nguyễn Văn Kiều (sinh năm 1999, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường Phú Thạnh) nhận thấy vẫn còn một số khu vực khó khăn, nhất là các dãy nhà trọ, khu lưu trú của thanh niên công nhân. Áp lực mưu sinh khiến nhiều người phải tăng ca, chạy xe công nghệ hay buôn bán thêm sau giờ làm, ít có thời gian kèm cặp con cái học tập.

Từ sự đồng cảm ấy, anh Kiều ấp ủ ý tưởng mở lớp học hỗ trợ con em thanh niên công nhân và trẻ em khó khăn. Sau thời gian chuẩn bị, tháng 3-2022, lớp học đi vào hoạt động thử nghiệm với tên gọi CLB Đom đóm xanh.

Lớp học đặc biệt của CLB Đom đóm xanh đồng hành cùng nhiều thiếu nhi vượt khó

Giai đoạn đầu, CLB đối mặt muôn vàn khó khăn: thiếu nhân sự, ít người biết đến, phụ huynh e dè gửi con… “Tình yêu trẻ và mong muốn tạo ra những hoạt động thiết thực, gần gũi tâm tư, nguyện vọng của thanh niên công nhân sau đại dịch Covid-19 đã thôi thúc chúng tôi kiên trì tìm giải pháp”, anh Nguyễn Văn Kiều nói.

Qua nhiều buổi họp bàn, vận động tuyên truyền cùng sự hỗ trợ của Đảng ủy, UBND phường, CLB dần ổn định và hoạt động bài bản hơn. Ngày 15-10-2022, CLB chính thức thành lập với cơ cấu tổ chức rõ ràng, quy mô mở rộng.

Hiện có hơn 60 thầy cô, tình nguyện viên tham gia giảng dạy các môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh và kỹ năng mềm cho 28 em nhỏ. Ở đó, không ai phải đóng học phí, cũng không ai nhận bảng lương, chỉ có những trái tim tình nguyện cùng nhau vun đắp tri thức và ước mơ cho con em thanh niên công nhân, trẻ em khó khăn.

Bí thư Đoàn phường Phú Thạnh Nguyễn Thị Mai Phương nhận xét: “Hiệu quả của CLB thể hiện rõ qua nụ cười, sự tiến bộ của các em cùng phản hồi tích cực từ phụ huynh và bí thư chi bộ, trưởng khu phố xung quanh”.

Đồng hành góp sức

Nguyễn Ngọc Lan Anh (sinh năm 2006), phụ trách khối chuyên môn, gắn bó với CLB từ ngày đầu. Khi ấy, Lan Anh vẫn là học sinh THPT, tham gia với tâm thế hỗ trợ. Nhưng càng tiếp xúc, cô càng yêu trẻ và quyết tâm theo học ngành Quản lý giáo dục, Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Hiện là sinh viên năm hai, Lan Anh vừa vận dụng kiến thức từ giảng đường, vừa phối hợp giáo viên các trường tiểu học xây dựng lộ trình giảng dạy cho CLB. Lớp học duy trì đều đặn từ 18 giờ đến 19 giờ 30 tối thứ sáu và thứ bảy.

Dịp hè, lớp học được tổ chức nhiều buổi hơn, đồng thời bổ sung nội dung rèn luyện kỹ năng mềm. Ngoài giờ học, CLB còn tổ chức ngoại khóa giúp các em mở rộng kiến thức và trải nghiệm thực tế.

Từ ngày 14-7 đến 14-8, anh Chề Mã Kính Lạc (sinh năm 2005, người Hoa), sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM và các tình nguyện viên chiến dịch Mùa hè xanh đến hỗ trợ tại CLB. Dù thời gian không dài, nhưng sự thân thiết nhanh chóng được xây dựng qua những tiết học sinh động, đặc biệt là môn tiếng Anh giao tiếp với hình ảnh minh họa thú vị, giúp tiếp thu hiệu quả.

“Các em luôn chăm chú nghe giảng, mạnh dạn phát biểu và làm bài tập đầy đủ. Đây chắc chắn là kỷ niệm khó quên với tôi”, Kính Lạc bộc bạch.

Vừa tan ca, anh Cao Tấn Khoa (sinh năm 1979, ngụ tại đường Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh) vội ghé qua lớp học đón con. Nhìn bé Cao Thị Hồng Anh cặm cụi viết bài, anh khẽ mỉm cười: “Nhờ lớp học này, con tôi làm quen nhiều bạn bè, năng động và chăm học hơn. Gia đình tôi rất trân trọng và biết ơn”.

Cứ thế, CLB Đom đóm xanh từng ngày kiên trì thắp sáng những ước mơ nhỏ. Đó là cách các bạn trẻ lặng lẽ học tập và làm theo lời Bác, đem tâm trí của mình để góp phần vun đắp cho thế hệ mai sau.

Hoạt động đồng hành cùng thiếu nhi, thanh niên công nhân và con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn phường Phú Thạnh. “Mỗi hoạt động chăm lo không chỉ mang lại niềm vui, động viên kịp thời, mà còn góp phần tạo nền tảng vững chắc để các em tự tin, trưởng thành, trở thành công dân có ích”, Bí thư Đoàn phường Nguyễn Thị Mai Phương chia sẻ. Nhiều hoạt động đã được triển khai như trao học bổng “Nụ cười hồng”, tặng dụng cụ học tập, mở lớp ôn tập hè… Thời gian tới, Đoàn phường Phú Thạnh tiếp tục vận động đa dạng nguồn lực xã hội để duy trì, mở rộng chương trình học bổng, lớp học miễn phí, không gian sáng tạo cho thiếu nhi. Đồng thời, tổ chức trải nghiệm, hướng nghiệp; ứng dụng công nghệ để kết nối, hỗ trợ học tập trực tuyến, giúp các em tiếp cận tri thức và kỹ năng mới.

