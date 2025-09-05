Nói với trẻ thơ về tình yêu đất nước

Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhiều đơn vị xuất bản đã mang đến những ấn phẩm đa dạng, phong phú về cả nội dung lẫn hình thức cho trẻ nhỏ. Tất cả đều với mong muốn gieo tình yêu, niềm tự hào dân tộc nơi các em.

Lớn lên cùng đất nước

Điều dễ nhận thấy ở tập thơ Bé yêu Tổ quốc (NXB Tổng hợp TPHCM) của Cao Mai Trang là tinh thần yêu nước nồng nàn. Qua 50 bài thơ ngắn, tình yêu, niềm tự hào đất nước được hun đúc từ những địa danh: Hà Nội, TPHCM, cố đô Huế, vịnh Hạ Long, Phú Quốc…; từ những con người bình dị: chú công nhân, cô giáo, chú lính cứu hỏa, bác sĩ…; hay những nét đẹp truyền thống của dân tộc: chiếc áo dài, áo bà ba, nón lá, múa rối nước…

Mỗi bài thơ kèm theo những bức tranh đầy màu sắc từ họa sĩ Nhật Ánh Phạm, giúp các em trân trọng và biết ơn thế hệ cha ông ngày xưa: Bao lớp lớp cha ông/ Vì hòa bình chiến đấu/ Vì quê hương yêu dấu/ Đã không ngại hy sinh.

Dịp này, NXB Kim Đồng ra mắt Tủ sách Các nhà cách mạng tiền bối, tập hợp những cây bút của một thời như Lê Minh, Viết Linh, Lê Quốc Sử, Sơn Tùng, Nghiêm Đa Văn. Cuộc đời và sự nghiệp các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối qua những truyện ký chân thực và xúc động, được các tác giả khắc họa đầy sinh động. Nhờ đó, bức chân dung của những người con ưu tú của dân tộc như Tô Hiệu, Nguyễn Thị Minh Khai, Ngô Gia Tự, Nguyễn Hữu Tiến, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú hiện lên gần gũi, giúp độc giả hôm nay càng hiểu hơn về bối cảnh lịch sử, tình hình xã hội, con đường cách mạng giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Nhà thơ Huỳnh Mai Liên và các em nhỏ tại chương trình ra mắt tập thơ Bốn mùa cờ bay. Ảnh: HẢI HƯNG

Là tác giả chuyên viết thơ cho thiếu nhi, được biết tới qua các tác phẩm: Biển là trẻ con; Ngày xưa của con; Nhà mình vui nhất; Bay qua Hồ Gươm, mới đây nhà thơ Huỳnh Mai Liên (hiện công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam) tiếp tục ra mắt tập thơ Bốn mùa cờ bay (Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn).

“Với Bốn mùa cờ bay, tôi muốn kể cho độc giả, cho các em nhỏ câu chuyện về Trường Sa, về tình yêu của người Việt Nam dành cho biển, đảo. Tôi viết cho các em những đề tài về Tổ quốc nhìn từ Biển Đông với mong muốn dù hôm nay các em đang sống ở đất liền, trong những môi trường sống đầy đủ, hiện đại thì hãy nhớ trong tim mình luôn có những nhịp đập dành cho Hoàng Sa, Trường Sa, cho đất nước Việt Nam”, nhà thơ Huỳnh Mai Liên chia sẻ.

Tự hào về nguồn cội

Một đơn vị xuất bản mới, tập hợp những người trẻ với mục tiêu làm sách thuần Việt cho trẻ nhỏ, dịp này, Slowbooks mang đến sách tranh Tớ là người Việt Nam (NXB Phụ nữ Việt Nam) của nhóm tác giả: Quỳnh Hương - Hoàng Anh - Maru. Xuyên suốt 52 trang sách là một giọng tự sự ngây thơ, chân thành nhưng hân hoan của những bạn học sinh Việt Nam khi tự hào nói về Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Mỗi trang sách như một khổ thơ và mỗi khổ thơ là một lời lý giải về lý do khiến các bạn nhỏ yêu thương đất nước. Đó có thể là những điều gắn liền với truyền thống như truyện cổ tích, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống, lịch sử hoặc địa lý, phong cảnh thiên nhiên...

“Cuốn sách tranh này dành tặng những bạn nhỏ tự hào mang trong mình dòng máu Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sự phát triển xã hội hiện đại muốn bền vững phải gắn liền với khả năng tiếp nối quá khứ hào hùng của tổ tiên. Tình yêu nước là thứ cần được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ. Nhưng cũng hãy mong đích đến cuối cùng của tình yêu quê hương là mỗi chúng ta có thể chung sống hòa bình với bản thân, người khác và khắp xung quanh”, Quỳnh Hương, đại diện nhóm tác giả, bày tỏ.

Là đơn vị chuyên làm sách thuần Việt cho thiếu nhi, dịp này Lionbooks mang đến ấn phẩm Khắc nối - Chúng mình lớn lên cùng đất nước (NXB Hà Nội). Ấn phẩm gồm 9 bài viết từ nhiều tác giả và chuyên gia, có cùng chủ đề xây dựng sự tự tin ở trẻ, thông qua hành trình kế thừa, giữ gìn và lưu truyền văn hóa của Việt Nam. Toàn bộ lợi nhuận từ ấn phẩm sẽ được đơn vị này gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm góp phần lan tỏa yêu thương và gắn kết cộng đồng, đặc biệt là giúp đồng bào khắc phục sau bão.

Chị Nguyễn Thị Chiều Xuân, Giám đốc Lionbooks, cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng được trao gửi tới thế hệ con cái mình những ấn phẩm mang hơi thở Việt Nam, từ những điều thân quen đến những giá trị sâu sắc nhất. Chúng tôi tin rằng, khi được nuôi dưỡng từ văn hóa bản địa, các con sẽ lớn lên với sự tự tin, vững vàng và tự hào về nguồn cội”.

HỒ SƠN