NSND Kim Xuân, NSƯT Mỹ Duyên, Đàm Vĩnh Hưng diễn xuất trong MV “Chỉ anh làm em khóc”

MV Chỉ anh làm em khóc của Đàm Vĩnh Hưng ra mắt tối 8-10 có sự góp mặt của NSND Kim Xuân và NSƯT Mỹ Duyên, mang đến một câu chuyện xúc động về phụ nữ và hành trình đi tìm lại niềm tin.

Các nghệ sĩ trong MV

Bài hát Chỉ anh làm em khóc là sự kết hợp mới nhất giữa Đàm Vĩnh Hưng và nhạc sĩ Trần Mạnh Cường sau thành công của album Thanh xuân không phải để khóc. MV ca khúc được đầu tư về hình ảnh lẫn nội dung, với sự tham gia diễn xuất của NSND Kim Xuân, NSƯT Mỹ Duyên, vũ công Minh Anh và chính Đàm Vĩnh Hưng trong vai trò “người dẫn chuyện”.

Câu chuyện MV theo chân ba người phụ nữ, mỗi người mang trong mình một nỗi niềm riêng: người khắc khoải chờ đợi mối tình cũ, người chịu bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần, người bị thao túng tâm lý và tuyệt vọng tìm lối thoát. Đoạn kết mang lại hy vọng khi cả ba nhân vật đều mạnh mẽ bước ra khỏi bóng tối, tìm đến tự do và ánh sáng của niềm tin.

Đặc biệt, màn diễn xuất ấn tượng của NSND Kim Xuân cùng những vũ điệu vô cùng uyển chuyển của NSƯT Mỹ Duyên làm cho MV càng thêm cảm xúc. NSƯT Mỹ Duyên vốn có kinh nghiệm nhảy múa cộng với sự dày dạn kinh nghiệm trong diễn xuất khiến vài chục giây ngắn ngủi trở thành một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất MV.

Diễn xuất của NSƯT Mỹ Duyên

TIỂU TÂN