NSƯT Võ Minh Lâm ra mắt MV “Ánh sao Việt Nam”

Tối 20-4, NSƯT Võ Minh Lâm giới thiệu MV "Ánh sao Việt Nam". Sản phẩm có sự đồng hành của NSND Mỹ Uyên và ca sĩ Minh Sang.

NSƯT Võ Minh Lâm và NSND Mỹ Uyên

Ca khúc là dự án hợp tác mới nhất giữa NSƯT Võ Minh Lâm và nhạc sĩ – đạo diễn Ngô Quốc Khang. Bản phối lựa chọn phong cách pop-rock hiện đại, giàu năng lượng và được đan cài chất liệu âm nhạc truyền thống.

Lấy hình tượng “ánh sao” làm trung tâm biểu đạt, gợi mở hình ảnh mỗi con người Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử, đều là một “vì sao” - có thể lặng lẽ, có thể rực rỡ - nhưng đều là những mảnh ghép góp phần làm nên bầu trời Tổ quốc.

NSƯT Võ Minh Lâm trong MV “Ánh sao Việt Nam”

Nhân vật của NSND Mỹ Uyên là sự kết tinh của hình tượng người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thời kỳ: từ những người mẹ, người chị nơi hậu phương, âm thầm chịu đựng mất mát, đến hình ảnh người phụ nữ trong tà áo dài trắng của thời bình - biểu tượng của hy vọng, của sự tái sinh và kiến thiết.

TIỂU TÂN

