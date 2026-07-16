Năm 2027, dự kiến khởi công đường cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk

Sáng 16-7, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo định kỳ tháng 6-2026, thông tin các vấn đề được báo chí phản ánh trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái phát biểu tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái cho biết, Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, dự án đường cao tốc từ Pleiku (Gia Lai) - Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - Gia Nghĩa (Lâm Đồng) với chiều dài hơn 260km, vốn khoảng 70.000 tỷ đồng, có chủ trương đầu tư trước năm 2030.

Các cơ quan chuyên môn đang phối hợp cung cấp thông tin dự án cho các đơn vị liên quan, để triển khai lập đề xuất.

Đối với dự án đường cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk, Bộ Xây dựng cũng quyết định đưa vào đầu tư trước năm 2030.

Dự án có tổng chiều dài hơn 200km. Trong giai đoạn 1, điểm đầu của dự án nối từ khu vực Cảng Bãi Gốc đến Buôn Hồ, dài khoảng 120km, dự kiến triển khai trong năm 2027. Giai đoạn 2, dự án tiếp tục triển khai nối từ Buôn Hồ đến khu vực biên giới của tỉnh Đắk Lắk giáp Campuchia.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (đoạn qua tỉnh Đắk Lắk) dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 9-2026

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái, đây là 2 dự án đường cao tốc rất quan trọng của địa phương; không chỉ phục vụ đi lại, giúp tiết kiệm thời gian, mà còn giữ vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

MAI CƯỜNG