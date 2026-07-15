Cầu mới nối đôi bờ, người dân Hàm Thạnh hết cảnh lội suối mùa mưa

Sau nhiều năm chờ đợi, cầu Suối Thị tại xã Hàm Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn thành, giúp gần 300 hộ dân đi lại an toàn, chấm dứt cảnh lội suối, chờ nước rút mỗi mùa mưa.

Cầu Suối Thị vừa được đưa vào sử dụng. Ảnh: QUANG NHÂN

Cầu Suối Thị vừa được đưa vào sử dụng, kết nối hai bờ con suối, tạo thuận lợi cho việc đi lại của gần 300 hộ dân và phục vụ sản xuất trên hơn 420ha đất nông nghiệp. Từ nay, việc vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, học sinh đến trường an toàn hơn, nhất là trong mùa mưa.

Trước đây, người dân phải qua suối bằng cầu gỗ tạm hoặc đập tràn. Mỗi khi mưa lớn, nước dâng cao, giao thông bị chia cắt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Mỗi mùa mưa lũ, người dân xã Hàm Thạnh phải dắt xe vượt suối do đập tràn bị ngập nước. Ảnh: QUANG NHÂN

Cuối tháng 9-2025, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 10 khiến đập tràn Suối Thị 2 bị ngập, lực lượng công an, dân quân và an ninh cơ sở phải túc trực, hỗ trợ đưa đón học sinh và người dân qua lại để bảo đảm an toàn.

Không chỉ cầu Suối Thị, nhiều tuyến đường, trường học và công trình hạ tầng thiết yếu tại xã Hàm Thạnh cũng đang được đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo địa phương.

Theo địa phương, đến hết tháng 6-2026, xã đã giải ngân hơn 77% kế hoạch vốn đầu tư công, vượt mục tiêu quý 2 của tỉnh Lâm Đồng. Kết quả này tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

MINH TRÍ