Xã hội

Giao thông

Cầu mới nối đôi bờ, người dân Hàm Thạnh hết cảnh lội suối mùa mưa

Sau nhiều năm chờ đợi, cầu Suối Thị tại xã Hàm Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn thành, giúp gần 300 hộ dân đi lại an toàn, chấm dứt cảnh lội suối, chờ nước rút mỗi mùa mưa.

Cầu Suối Thị vừa được đưa vào sử dụng. Ảnh: QUANG NHÂN
Cầu Suối Thị vừa được đưa vào sử dụng. Ảnh: QUANG NHÂN

Cầu Suối Thị vừa được đưa vào sử dụng, kết nối hai bờ con suối, tạo thuận lợi cho việc đi lại của gần 300 hộ dân và phục vụ sản xuất trên hơn 420ha đất nông nghiệp. Từ nay, việc vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, học sinh đến trường an toàn hơn, nhất là trong mùa mưa.

Trước đây, người dân phải qua suối bằng cầu gỗ tạm hoặc đập tràn. Mỗi khi mưa lớn, nước dâng cao, giao thông bị chia cắt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

chuacocau_suoithi.jpg
Mỗi mùa mưa lũ, người dân xã Hàm Thạnh phải dắt xe vượt suối do đập tràn bị ngập nước. Ảnh: QUANG NHÂN
chuacocau_suoithi2.jpg
chuacocau_suoithi1.jpg

Cuối tháng 9-2025, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 10 khiến đập tràn Suối Thị 2 bị ngập, lực lượng công an, dân quân và an ninh cơ sở phải túc trực, hỗ trợ đưa đón học sinh và người dân qua lại để bảo đảm an toàn.

Không chỉ cầu Suối Thị, nhiều tuyến đường, trường học và công trình hạ tầng thiết yếu tại xã Hàm Thạnh cũng đang được đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo địa phương.

Theo địa phương, đến hết tháng 6-2026, xã đã giải ngân hơn 77% kế hoạch vốn đầu tư công, vượt mục tiêu quý 2 của tỉnh Lâm Đồng. Kết quả này tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

MINH TRÍ

Từ khóa

Hàm Thạnh Lâm Đồng lội suối mùa mưa đập tràn cầu Suối Thị giải ngân mưa lũ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn