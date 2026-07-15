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Kéo dài tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị đến Đất Mũi Cà Mau

SGGPO

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, bổ sung 2 tuyến mới để bảo đảm tính liên tục của tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị đến Đất Mũi Cà Mau.

Tuyến đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
Tuyến đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Cụ thể, Bộ Xây dựng cho phép bổ sung đoạn tuyến cao tốc Long Thành - Tân Hiệp thuộc tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi vào tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trong đó, đoạn tuyến cao tốc Long Thành - Tân Hiệp có chiều dài 12km, quy mô 8 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030; tuyến đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi có tổng chiều dài 82km, quy mô 4 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Cũng tại quyết định này, Bộ Xây dựng điều chỉnh phạm vi 7 tuyến, đoạn tuyến đường cao tốc gồm: Bắc - Nam phía Tây, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng, Vành đai 5 Hà Nội, Vũng Áng - Cha Lo, Phan Rang - Liên Khương - Buôn Ma Thuột, TPHCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau.

Trong đó, tuyến Vũng Áng - Cha Lo được điều chỉnh điểm đầu từ quốc lộ 1 sang tuyến tránh Kỳ Anh, giúp kết nối thuận lợi hơn với hệ thống cảng biển và các khu chức năng trong Khu kinh tế Vũng Áng.

Tuyến Phan Rang - Liên Khương - Buôn Ma Thuột được kéo dài điểm đầu từ Liên Khương đến kết nối trực tiếp với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giúp tăng liên kết giữa Nam Tây Nguyên với khu vực duyên hải Nam Trung bộ.

Tuyến TPHCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau được kéo dài đến giao với đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi.

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MINH ANH

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Bộ Xây dựng Bổ sung cao tốc Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông Hữu Nghị Đất Mũi Cà Mau

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