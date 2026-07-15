Điều chỉnh vòng xuyến vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn để tránh 6 lô cốt

Trong quá trình thi công nút giao đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn với đường tránh Huế và tỉnh lộ 12B, đơn vị thi công phát hiện 6 lô cốt quân sự trên đồi Xước Dũ nên đã điều chỉnh thiết kế vòng xuyến để tránh khu vực này.

Video: 6 lô cốt quân sự trên đỉnh đồi Xước Dũ

Chiều 15-7, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị đã điều chỉnh thiết kế và tiến hành thi công vòng xuyến đường dẫn lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn sau khi phát hiện 6 lô cốt quân sự trong quá trình thi công.

Trước đó, khi thi công mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua phường Kim Long, TP Huế, các đơn vị phát hiện 6 lô cốt quân sự nằm trên khu vực đồi Xước Dũ. Khu vực này ban đầu dự kiến đặt nút giao đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn với đường tránh Huế và tỉnh lộ 12B.

Theo ông Chu Văn Long, để kịp tiến độ dự án, thay vì chờ phương án xử lý 6 lô cốt nói trên, đơn vị đã thay đổi thiết kế vòng xuyến để tránh khu vực có lô cốt và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

“Vị trí vòng xuyến vẫn giữ nguyên, chỉ điều chỉnh một nhánh tuyến đường thuộc vòng xuyến không chạy qua khu vực có 6 lô cốt quân sự. Phương án này đã được phê duyệt và các đơn vị đang thi công theo thiết kế”, ông Chu Văn Long cho biết.

Điều chỉnh vòng xuyến vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn vì phát hiện 6 lô cốt quân sự

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế cho biết đơn vị đã khảo sát thực địa đồi Xước Dũ, nơi phát hiện 6 lô cốt trong quá trình thi công vòng xuyến ra vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Các lô cốt có hình ngũ giác, lục giác, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, nằm trên đỉnh đồi Xước Dũ. Từ vị trí này có thể dễ dàng quan sát sông Hương, đoạn qua phường Kim Long.

Qua khảo sát ban đầu, cơ quan chức năng xác định các lô cốt quân sự này do quân đội đối phương xây dựng trong chiến tranh, giai đoạn 1957-1975.

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VĂN THẮNG