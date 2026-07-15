Quốc lộ 51: Mỗi đoạn một kiểu phân làn

Việc phân làn trên quốc lộ 51 đoạn qua TPHCM từ tháng 11-2025 bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giảm ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông và nhận được sự đồng thuận của nhiều người dân, tài xế.

Tuy nhiên, do đoạn tuyến qua địa bàn TP Đồng Nai vẫn áp dụng phương án phân làn khác, nhiều tài xế lúng túng khi qua ranh giới hai địa phương, phải chuyển làn đột ngột, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phân làn rẽ trái, phải đoạn tuyến trên địa bàn TP Đồng Nai. Ảnh: NÔNG NGÂN

Theo phương án đang áp dụng tại TPHCM, ô tô muốn rẽ trái, rẽ phải hoặc quay đầu phải đi vào làn thứ ba, sát làn xe máy. Trong khi đó, đoạn qua TP Đồng Nai vẫn cho phép xe rẽ trái từ làn sát dải phân cách giữa. Sự khác biệt khiến nhiều tài xế bị bất ngờ khi vừa qua địa giới hành chính đã phải thay đổi cách chọn làn.

Ông Nguyễn Quang Vũ, tài xế xe tải chạy tuyến Biên Hòa - cảng Cái Mép, cho biết nhiều lần theo thói quen đi vào làn sát dải phân cách để chuẩn bị rẽ trái, đến gần giao lộ mới phát hiện phải chuyển sang làn thứ ba theo quy định của TPHCM. Trong điều kiện lưu lượng xe đông, việc chuyển làn gấp khá khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

TP Đồng Nai phân làn ô tô rẽ trái hoặc quay đầu nằm sát dải phân cách và rẽ phải làn thứ ba, sát làn xe máy. Ảnh: NÔNG NGÂN

Tương tự, nhiều tài xế xe khách cho rằng cùng một tuyến quốc lộ nhưng mỗi địa phương tổ chức giao thông khác nhau. Theo tài xế Nguyễn Văn Phi, khi vừa qua địa giới hành chính đã phải đổi cách đi rất dễ gây nhầm lẫn, nhất là vào ban đêm hoặc lúc mật độ phương tiện cao.

Bên cạnh đó, nhiều tài xế xe đầu kéo, container đánh giá phương án mới tại TPHCM có ưu điểm khi bố trí làn rẽ trái ở làn thứ ba, giúp phương tiện có bán kính quay đầu lớn hơn, hạn chế mở cua rộng và giảm cản trở dòng xe đi thẳng tại nút giao.

Các tài xế cho rằng hiệu quả sẽ cao hơn nếu phương án được áp dụng thống nhất trên toàn tuyến quốc lộ 51. Các tài xế kiến nghị Sở Xây dựng TPHCM, Sở Xây dựng TP Đồng Nai và các đơn vị quản lý phối hợp rà soát, lựa chọn phương án tổ chức giao thông đồng bộ để giảm áp lực cho người điều khiển phương tiện.

Sau khi triển khai hiệu quả trên địa bàn TPHCM, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng TP Đồng Nai điều chỉnh phương án phân làn để thống nhất trên toàn tuyến. Tuy nhiên, đến nay việc này vẫn chưa được thực hiện.

TPHCM phân làn ô tô rẽ trái, rẽ phải hoặc quay đầu phải đi vào làn thứ ba, sát làn xe máy. Ảnh: NÔNG NGÂN

Trong khi chờ điều chỉnh, nhiều ý kiến đề nghị tăng cường bảng thông tin điện tử, hệ thống hướng dẫn từ xa để tài xế nhận biết phương án phân làn trước khi đến giao lộ.

Trao đổi với PV Báo SGGP, lãnh đạo Sở Xây dựng TP Đồng Nai cho biết trong ngày 15-7, sẽ mời các đơn vị liên quan khảo sát, thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn thành phố.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, đoạn quốc lộ 51 qua địa bàn thành phố hiện có lưu lượng bình quân khoảng 10.000 ô tô các loại lưu thông mỗi ngày.

QUỐC HÙNG - NÔNG NGÂN