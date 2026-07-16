Lai Châu: Sạt lở, đứt đường do mưa lớn

Theo báo cáo nhanh của Sở NN-MT tỉnh Lai Châu, mưa lớn kéo dài từ đêm 15-7 đến sáng 16-7 gây sạt lở đất, lũ quét cục bộ và hư hỏng một số tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Điểm sạt lở nặng tại Km76+250 trên quốc lộ 12, thuộc địa phận bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Nghiêm trọng nhất là tại Km76+250 trên quốc lộ 12, thuộc địa phận bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi. Mưa lũ đã cuốn trôi khoảng 30m mặt đường, khiến đoạn đường hoàn toàn bị đứt, phương tiện không thể lưu thông.

Cũng trên tuyến này, từ Km76+250 đến Km78+300, xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Ngoài ra, nước lũ tiếp tục xói lở hai đầu đoạn đường bị hư hỏng, khiến phạm vi sạt lở mở rộng, gây khó khăn cho công tác khắc phục và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Liên quan vụ việc, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ lắp đặt rào chắn, cắm biển cảnh báo tại hai đầu điểm sạt lở, phối hợp tổ chức phân luồng giao thông. Theo đó, từ 8 giờ 30 phút ngày 16-7, cấm tất cả phương tiện lưu thông qua vị trí Km76+250 trên quốc lộ 12, đoạn qua bản Chiềng Chăn, cho đến khi có thông báo mới. Các phương tiện từ Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại được hướng dẫn lưu thông theo tuyến quốc lộ 12 - quốc lộ 4H; đi xã Nậm Hàng được phân luồng qua quốc lộ 4H và đường tỉnh 127.

Điểm sạt lở ở đoạn qua đèo Khau Co rạng sáng 16-7. Ảnh: UBND xã Văn Bàn

Ngoài quốc lộ 12, một số tuyến đường khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu cũng bị sạt lở do mưa lớn. Trên quốc lộ 279, tại Km359 đoạn qua bản Sáp Ngụa, xã Mường Than, đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường với khối lượng lớn, gây chia cắt giao thông.

UBND xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) đã có cảnh báo về điểm sạt lở này và trong sáng 16-7, các phương tiện chưa thể lưu thông qua khu vực.

Mưa lớn, sạt lở tại xã Sin Suối Hồ (tỉnh Lai Châu) sáng 16-7. Ảnh: THANH NGỌC

Tại Km7 đường tỉnh 131 từ Thèn Sin đi bản Sin Suối Hồ cũng sạt lở. Cơ quan chức năng đề nghị người dân đặc biệt chú ý an toàn khi lưu thông qua khu vực.

Các đơn vị chức năng đang huy động máy móc, phương tiện dọn dẹp đất đá, khơi thông điểm sạt lở, cắm biển cảnh báo và phân luồng giao thông tại khu vực có sạt lở.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia sáng nay, 16-7, cảnh báo miền Bắc đang vào đợt mưa lũ mới do rãnh áp thấp gây ra. Vì vậy, thời tiết còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra ở nhiều khu vực.

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