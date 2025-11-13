Doanh nghiệp ngưng hoạt động gần 10 năm, dự án mới được làm thủ tục thu hồi

Dự án đầu tư sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ cho nông nghiệp và xây dựng điểm trình diễn rau an toàn của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Việt Quốc Thịnh, được xác định thuộc trường hợp chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng theo quy định pháp luật và thuộc diện bị thu hồi dự án.

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo cung cấp tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức, diễn ra vào chiều 13-11.

Quang cảnh chương trình họp báo cung cấp tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, chiều 13-11

Theo đó, dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2009, thời hạn là 30 năm. Dự án có diện tích hơn 1,8ha, mục đích để sản xuất chế phẩm Tricoderma, sản xuất phân bón lá hữu cơ bằng công nghệ Enzyme và xây dựng điểm trình diễn, nhằm tạo cơ sở thực nghiệm những chế phẩm công nghệ mới.

Dự án đã triển khai được một số hạng mục từ năm 2011, đơn vị đã sử dụng khoảng 50% diện tích đất được giao để làm nhà xưởng, các lối đi. Còn lại diện tích khoảng 50% phía mặt đường D5 và D2 đang còn để trống chưa sản xuất.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự họp báo

Diện tích nhà xưởng được đầu tư nay đã bị hư hỏng, một số cây bị ngã đổ ra đường không được dọn dẹp, cây cối phía trong mọc um tùm, doanh nghiệp không thực hiện việc cắt cỏ, vệ sinh, gây ảnh hưởng đến mỹ quan và công tác phòng chống cháy nổ cũng như an ninh trật tự của khu. Doanh nghiệp này đã tạm ngưng hoạt động trong khoảng 9-10 năm nay.

Dự án của Công ty Việt Quốc Thịnh được xác định thuộc trường hợp chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng theo quy định pháp luật và thuộc diện bị thu hồi dự án. Nguyên nhân thu hồi do doanh nghiệp ngưng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian dài. Vi phạm nghĩa vụ sử dụng đất, không sử dụng hết đất được giao và không thực hiện việc cắt cỏ, cải tạo trên phần đất không sử dụng. Công ty không đóng tiền thuê đất và phí duy tu bảo dưỡng hạ tầng nhiều năm. Số phí duy tu, bảo dưỡng hạ tầng còn nợ đến thời điểm báo cáo là hơn 157 triệu đồng.

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao đang phối hợp với các sở, ngành liên quan để thực hiện các thủ tục xử lý dự án chậm triển khai, theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

THU HƯỜNG - MẠNH THẮNG