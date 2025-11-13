An Giang: Đầu tư 2.950 tỷ đồng thực hiện dự án hồ nước Dương Đông 2

Tổng mặt bằng bố trí công trình dự án đầu tư Hồ nước Dương Đông 2

Chiều 13-11, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 30-10-2025 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt quy hoạch phân khu khu vực hồ nước Dương Đông 2, tỷ lệ 1/2000 và Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 10-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư hồ nước Dương Đông 2 - dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình.

Cụ thể, theo Quyết định số 1732, phạm vi ranh giới khu đất lập quy hoạch phân khu khu vực hồ nước Dương Đông 2 là khu phố Bến Tràm với diện tích khoảng 96,5ha.

Đây sẽ là khu vực hồ chứa nước và nhà máy nước cấp nước sạch trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Hồ chứa nước có dung tích khoảng 4,7 triệu m³ và khả năng cấp nước 36.500 m³/ngày đêm. Tổng chi phí đầu tư của dự án là 2.950 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách tỉnh 30%; tiến độ thực hiện năm 2025-2027.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NAM KHÔI

Theo Quyết định số 1834, dự án đầu tư hồ nước Dương Đông 2 - dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình là dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 và đảm bảo nguồn nước cho Phú Quốc, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang làm chủ đầu tư.

Trong chương trình hội nghị, UBND đặc khu Phú Quốc cũng lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với nội dung Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nhà máy nước hồ Cửa Cạn thuộc Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực hồ nước Cửa Cạn tại khu phố Suối Cát, đặc khu Phú Quốc, quy mô khoảng 3,6ha.

NAM KHÔI