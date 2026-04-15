OCB tăng vốn điều lệ lên 30.625 tỷ đồng

Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2026 lên 30.625 tỷ đồng. Cụ thể, OCB phát hành 399,46 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15%) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá là gần 3.995 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2026. Khi phát hành thành công, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ mức 26.631 tỷ đồng lên 30.625 tỷ đồng.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2026 tăng 39% so với năm 2025, tương đương tăng 6.960 tỷ đồng. Đồng thời, đại hội cũng đã bầu bổ sung ông Lê Xuân Nghĩa làm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030, nâng tổng số thành viên HĐQT lên 8, trong đó có 2 thành viên độc lập.

Ông Lê Xuân Nghĩa là chuyên gia kinh tế - tài chính với nhiều năm công tác trong cơ quan quản lý nhà nước và lĩnh vực ngân hàng. Ông từng giữ các vị trí như Vụ trưởng Vụ Chiến lược Phát triển Ngân hàng NHNN, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Hiện ông là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh doanh và thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời cổ đông liên quan đến việc OCB có kế hoạch “thâu tóm” Công ty Chứng khoán OCBS hay không? Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB cho biết, OCB dự kiến mua Công ty chứng khoán OCBS, có thể tiến tới nâng tỷ lệ sở hữu để trở thành công ty con của ngân hàng xem xét mở rộng sang công ty quản lý quỹ để phát triển mảng ngân hàng đầu tư.

“OCBS đang hoạt động tốt, hoạt động kinh doanh chứng khoán đang có tín hiệu tốt dần khi thị trường chung tăng trưởng khả quan. Nếu OCB sở hữu OCBS trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ có lộ trình IPO trong tương lai”, ông Trịnh Văn Tuấn trả lời.

