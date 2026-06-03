Nhóm cổ phiếu tài chính tăng mạnh, VN-Index vẫn giảm phiên thứ 7

Dù đã phục hồi khoảng 20 điểm so với điểm thấp nhất phiên, nhưng VN-Index vẫn nối dài chuỗi giảm điểm.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 3-6 giảm điểm chủ yếu cho nhóm cổ phiếu nhà Vingroup giảm sâu. Bộ 3 cổ phiếu VHM, VIC và VRE đã lấy của VN-Index gần 15 điểm trong khi điểm số chung chỉ giảm hơn 7 điểm. Dù giảm điểm nhưng cổ phiếu tăng nhiều hơn cổ phiếu giảm.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) tăng tích cực góp phần kéo VN-Index đỡ giảm sâu: ACB tăng 3,59%, OCB tăng 3,46%, MBB tăng 2,23%, SHB tăng 1,47%, HDB tăng 1,2%, MSB tăng 1,4%; VND tăng 4,66%, HCM tăng 2,44%, VIX tăng 2,87%, SSI tăng 1,11%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa: NVL giảm 4,23%, VIC giảm 3,56%, VHM giảm 1,59%, VRE giảm 3,06%, VPI giảm 2,26%, KDH giảm gần 1%.

Ngược lại, DXG tăng 1,56%, CEO tăng 1,25%, TCH tăng 1%, DIG tăng 1,55%, IDC tăng 1,55%, PDR và KBC tăng gần 1%. Riêng NLG giảm 1,78%.

Nhóm cổ phiếu tài chính tăng mạnh

Ngoài ra, các nhóm cổ phiếu khác như công nghiệp, dầu khí, công nghệ thông tin cũng tăng tích cực: VGR tăng trần, CII tăng 1,21%, CTD tăng 2,57%, GEX tăng 1,29%, VSC tăng 2,08%; PVS tăng 1,85%; FPT tăng 2,27%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 7,46 điểm (0,41%) còn 1.819,01 điểm với 173 mã tăng, 133 mã giảm và 62 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tiếp tục tăng 2,69 điểm (0,85%) lên 317,48 điểm với 71 mã tăng, 67 mã giảm và 53 mã đứng giá.

Thanh khoản tiếp tục cải thiện, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 20.600 tỷ đồng, tăng 2.600 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ đạt gần 21.500 tỷ đồng.

Khối ngoại vẫn nối dài chuỗi bán ròng phiên thứ 9 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng hơn 376,5 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là ACB gần 393 tỷ đồng, VHM gần 212 tỷ đồng và VIC gần 164 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN