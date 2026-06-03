Tối 3-6, Cục Thuế (Bộ Tài chính) thông tin giải thích rõ về quy định ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế để phục vụ công tác quản lý thuế.

Theo Cục Thuế, thông tin gần đây cho rằng dự thảo nghị định mới về quy định chi tiết Luật Quản lý thuế bỏ quy định ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế là không chính xác.

Cụ thể, thời gian qua xuất hiện thông tin cho rằng Bộ Tài chính đã “bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế” trong dự thảo nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế. Tuy nhiên, Cục Thuế khẳng định, đây là cách hiểu chưa đầy đủ về nội dung dự thảo.

Ảnh minh họa. Ảnh: C.T

Hiện nay, dự thảo nghị định đang xin ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp, trong đó có khoản 3 và 7 của điều 61 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến, tổ chức thẻ quốc tế về nội dung cung cấp thông tin người nộp thuế cho cơ quan thuế.

Theo Cục Thuế, các quy định trong dự thảo nghị định mới đều được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa quy định của Luật Quản lý thuế, trong đó có quy định trách nhiệm của tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong việc cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ quản lý thuế; đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung, hình thức, phương thức và thời hạn cung cấp thông tin.

Vì vậy, Cục Thuế khẳng định dự thảo nghị định mới không loại bỏ trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng như một số thông tin phản ánh. Thay vào đó, các quy định này tiếp tục được duy trì nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Việc quy định trách nhiệm phối hợp và cung cấp thông tin của các tổ chức tín dụng nhằm tăng cường hiệu quả quản lý thuế, bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời góp phần phòng ngừa gian lận và hạn chế thất thu ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

LƯU THỦY