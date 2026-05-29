VN-Index giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Dù phục hồi hơn 12 điểm so với mức thấp nhất trong phiên, VN-Index vẫn khép lại phiên giao dịch cuối tuần ngày 29-5 trong sắc đỏ, nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ 4 liên tiếp.

Thị trường chứng khoán phiên 29-5 tiếp tục rung lắc mạnh trong bối cảnh thanh khoản thấp. VN-Index có lúc tăng gần 10 điểm, sau đó đảo chiều giảm gần 13 điểm trước khi thu hẹp đáng kể đà giảm về cuối phiên.

Tâm điểm thị trường là nhóm cổ phiếu dầu khí khi nhiều mã đảo chiều tăng tích cực, hút dòng tiền lớn. Trong đó, GAS tăng trần, BSR tăng 4,39%, PLX tăng 3,93%, PVD tăng 1,67%, PVT tăng 1,37%...

Trong khi đó, nhiều nhóm cổ phiếu khác nghiêng về sắc đỏ. Nhóm bất động sản đồng loạt giảm, với SZC giảm 6,79%, DXG giảm 2,25%, PDR giảm 2,73%, TCH giảm 2,59%, CEO giảm 1,84%, KDH giảm 1,96%, HDC giảm 2,13%, DXS giảm 1,05%...

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu, hóa chất cũng giảm mạnh: GEE giảm 5,29%, CII giảm 2,01%, DGC giảm 2,31%, CSV giảm 2,76%...

Riêng nhóm tài chính, gồm ngân hàng và chứng khoán, phân hóa nhưng số mã giảm vẫn chiếm ưu thế. BID giảm 1,18%, VIB giảm 1,23%, VCB giảm 1,27%, OCB giảm 1,7%, LPB giảm 1,09%, VCI giảm 1,4%, VND giảm 2,6%... Ở chiều ngược lại, MSB tăng 1,32%, ACB tăng 1,01%; HDB, TCB, VIX, TCX, VPX tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,18 điểm, tương đương 0,01%, còn 1.863,49 điểm. Toàn sàn HOSE có 189 mã giảm, 121 mã tăng và 52 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 9,38 điểm, tương đương 3,28%, lên 294,94 điểm. Toàn sàn có 65 mã tăng, 66 mã giảm và 63 mã đứng giá.

Thanh khoản tiếp tục giảm. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 18.100 tỷ đồng, giảm khoảng 1.400 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX, thanh khoản đạt khoảng 19.000 tỷ đồng.

Khối ngoại kéo dài chuỗi bán ròng phiên thứ 6 trên sàn HOSE, với tổng giá trị bán ròng hơn 276 tỷ đồng. Ba cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là CTG gần 93 tỷ đồng, VHM hơn 81 tỷ đồng và VPB hơn 71 tỷ đồng.

Tin liên quan VN-Index giảm liên tiếp phiên thứ 3

NHUNG NGUYỄN