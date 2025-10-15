OGAV 2025 - Diễn đàn công nghệ dầu khí hàng đầu, hướng tới mục tiêu Net Zero

Hơn 200 doanh nghiệp đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia triển lãm máy móc, thiết bị và phụ liệu công nghiệp trong ngành dầu khí.

Các chuyên gia về ngành dầu khí trao đổi tại triển lãm

Ngày 15-10, Triển lãm máy móc, thiết bị và phụ liệu công nghiệp (OGAV) 2025 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Aurora Event Center (phường Tam Thắng, TPHCM). Sự kiện do Công ty Fireworks Trade Media Việt Nam tổ chức, với mục tiêu là diễn đàn công nghệ và giao thương hàng đầu khu vực cho ngành dầu khí.

Các doanh nghiệp giới thiệu một sản phẩm công nghệ cho khách tham quan

OGAV 2025 với quy mô trưng bày hơn 3.000m2, quy tụ hơn 200 doanh nghiệp đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Canada, Anh, Đức, Ý, Hồng Kông (Trung Quốc) và Áo.

Các doanh nghiệp mang đến triển lãm đa dạng máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại trong các lĩnh vực trọng yếu như khoan – khai thác, vận hành giếng, vật liệu chống ăn mòn, tự động hóa công nghiệp và năng lượng sạch.

Một công nghệ dầu khí thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, sinh viên chuyên ngành dầu khí

Trong khi các gian hàng quốc tế như Hàn Quốc, Đức, Trung Quốc gây ấn tượng với thiết bị khoan hiệu suất cao và hệ thống điều khiển thông minh, doanh nghiệp Việt Nam khẳng định ở thế mạnh giám sát và vận hành mỏ, tối ưu hóa sản lượng, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, ứng dụng công nghệ số hóa, tự động hóa và các giải pháp xanh.

Ngay trong ngày đầu tiên, sự kiện đã thu hút hơn 1.500 lượt khách tham quan, bao gồm đại diện từ các tập đoàn dầu khí lớn trong và ngoài nước, nhà thầu, nhà vận hành dự án, nhà sản xuất và cung cấp thiết bị, cùng các công ty năng lượng tái tạo, cơ khí, tự động hóa, logistics và vận tải dầu khí.

Sự kiện cũng ghi nhận sự hiện diện của chuyên gia năng lượng, học giả, tổ chức quốc tế và đông đảo sinh viên đến từ các trường đại học chuyên ngành dầu khí và năng lượng.

Doanh nghiệp Việt Nam khẳng định ở thế mạnh giám sát và vận hành mỏ, tối ưu hóa sản lượng

Song song với khu vực trưng bày, chuỗi hội nghị và hội thảo chuyên ngành diễn ra trong 3 ngày với chủ đề bao quát là “Hướng tới phát thải ròng bằng 0 tại Việt Nam – Thách thức và cơ hội cho ngành dầu khí”.

Các phiên thảo luận chuyên sâu tập trung vào công nghệ LNG, khoan và vận hành giếng, vật liệu chống ăn mòn, an toàn phòng cháy chữa cháy, tối ưu hóa vận hành, giải pháp liên lạc kỹ thuật số và đào tạo nhân lực kỹ thuật cao. Hội nghị có sự tham gia của các tập đoàn và tổ chức hàng đầu như Shell, Mitsui O.S.K. Lines, Sulzer Singapore, AMPP Vietnam Chapter và Đại học Bách Khoa TPHCM.

Ngay trong ngày đầu tiên, sự kiện đã thu hút hơn 1.500 lượt khách tham quan

OGAV 2025 không chỉ là nơi gặp gỡ giữa các doanh nghiệp và chuyên gia, mà còn là nền tảng thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiến tới mục tiêu vận hành xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng. Triển lãm phản ánh bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành dầu khí Việt Nam, hướng tới chiến lược chuyển đổi năng lượng bền vững và tầm nhìn trở thành trung tâm năng lượng của Đông Nam Á.

