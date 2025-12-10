Quản lý chặt hoạt động bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử

Sáng 10-12, Quốc hội thông qua Luật Thương mại điện tử (TMĐT) với 444 đại biểu tán thành (93,87%). Luật mới đặt trọng tâm vào tăng cường trách nhiệm của các chủ quản nền tảng TMĐT, nhằm kiểm soát hoạt động kinh doanh trực tuyến và bảo vệ người tiêu dùng.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết, sáng 10-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo luật, chủ quản nền tảng trung gian – nơi người bán đăng ký tài khoản – phải thực hiện xác thực điện tử danh tính người bán trước khi cho phép giao dịch; đồng thời kiểm duyệt nội dung hàng hóa, dịch vụ do người bán đăng tải để ngăn chặn tình trạng mua bán hàng hóa, dịch vụ trái phép, hàng giả, hoặc hàng không rõ nguồn gốc.

Đối với các nền tảng có chức năng đặt hàng trực tuyến, chủ quản nền tảng trung gian phải chịu trách nhiệm bồi thường hoặc liên đới bồi thường nếu không tuân thủ đầy đủ quy định, dẫn đến thiệt hại cho người mua. Các nền tảng số lớn phải trang bị hệ thống rà soát – cảnh báo – gỡ bỏ tự động đối với nội dung vi phạm và có biện pháp ngăn chặn tái phạm.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên báo cáo về dự thảo Luật Thương mại điện tử. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật cũng bổ sung trách nhiệm đối với nền tảng nước ngoài hoạt động TMĐT tại Việt Nam nhằm bảo đảm công bằng thuế và quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, các nền tảng có ngưỡng giao dịch nhất định hoặc sử dụng tiếng Việt/tên miền “.vn” phải chỉ định pháp nhân hoặc đại diện ủy quyền tại Việt Nam. Trường hợp không phải thành lập pháp nhân theo hiệp định quốc tế, họ vẫn phải ký quỹ tại ngân hàng thương mại để bảo đảm nghĩa vụ bồi thường và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Ngoài ra, các tổ chức logistics và đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán cũng được giao trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt động TMĐT. Theo luật, doanh nghiệp logistics phải kiểm tra thông tin, hồ sơ, giấy tờ kèm theo hàng hóa trước khi vận chuyển; từ chối vận chuyển hàng cấm hoặc hàng không rõ nguồn gốc; đồng thời phối hợp với cơ quan nhà nước trong kiểm tra, xử lý buôn lậu và gian lận thương mại.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm cung cấp thông tin về các giao dịch liên quan đến gian lận, lừa đảo, buôn lậu hoặc kinh doanh hàng giả theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Liên quan nội dung dịch vụ thu hộ tiền bán hàng trong logistics hỗ trợ TMĐT, dù được nhiều đại biểu góp ý, nhưng Chính phủ chưa đưa vào dự thảo luật. Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và có thể đề xuất bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật giai đoạn 2026-2030, nhằm phù hợp chủ trương giảm bớt điều kiện kinh doanh không cần thiết và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

ANH PHƯƠNG