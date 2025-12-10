Nông dân Quảng Ngãi thu tiền tỷ từ mô hình VAC tổng hợp

Với tinh thần "dám nghĩ, dám làm", nông dân Nguyễn Nhẫn (57 tuổi, thôn Kim Thành Thượng, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) đã xây dựng thành công mô hình VAC kết hợp trồng rừng, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản, mang lại doanh thu hơn 5,2 tỷ đồng chỉ trong 3 năm qua.

Theo UBND xã Phước Giang, ông Nguyễn Nhẫn là một trong những điển hình tiêu biểu của phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, vừa được Hội Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025”.

Ông Nguyễn Nhẫn vừa nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025” của Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sinh ra trong một gia đình nông dân, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 575 (Quân khu 5), năm 1989 ông Nhẫn xuất ngũ và vào Tây Nguyên lập nghiệp. Năm 1994, ông trồng cà phê ở Đắk Lắk, rồi trở về quê nhà lập nghiệp từ năm 2013 với khởi đầu là mô hình trồng rừng trên đất đồi bạc màu.

Mô hình nông nghiệp của ông Nhẫn theo hình thức tổng hợp từ rừng, vườn, nuôi trồng, lấy ngắn nuôi dài. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Với quyết tâm chuyển đổi kinh tế nông thôn, ông bắt tay cải tạo đất đồi, kết hợp trồng rừng, cây ăn quả và nuôi cá. Từ năm 2021 đến nay, mỗi năm ông trồng hơn 50ha rừng (trong đó 10ha là đất sở hữu, phần còn lại thuê khoán), đồng thời đầu tư hơn 1,5ha vườn cây ăn quả với 2.000 cây cau, 60 cây sầu riêng và hơn 100 cây dừa xiêm. Ông còn đào ao nuôi cá trắm cỏ, rô phi, cá chim, cá lóc… theo hướng an toàn sinh học.

Ao cá do ông tự đào nuôi trong vườn, tạo cảnh quang xanh mướt. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Không chỉ sản xuất giỏi, ông Nhẫn còn là người tiên phong trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp. Tại vườn cau, ông lắp đặt hệ thống tưới tự động tiết kiệm nhân công. Với những vùng đất khô cằn, cây sinh trưởng kém, ông chủ động để cỏ phát triển tự nhiên, tạo mùn, giữ ẩm và cải thiện độ tơi xốp cho đất.

Trong nuôi trồng thủy sản, ông sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý nguồn nước, hạn chế dịch bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm.

“Làm nông nghiệp phải có ý chí, chịu khó học hỏi và đổi mới liên tục. Tôi thường xuyên cập nhật kiến thức từ báo chí, internet và học hỏi từ những nông dân ở nhiều vùng khác”, ông Nhẫn chia sẻ.

Mảnh vườn đang trồng 2.000 cây cau. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Song song với sản xuất, ông còn kinh doanh nông sản, phân phối hàng hóa và mở cửa hàng tạp hóa tại địa phương. Tuy nhiên, nguồn thu chủ lực vẫn đến từ rừng và cây ăn quả. Trong 3 năm gần đây, doanh thu của gia đình ông đạt hơn 5,2 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân 1 tỷ đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Nguyễn Nhẫn còn tích cực đóng góp cho cộng đồng. Hằng năm, ông tạo việc làm ổn định cho khoảng 80 lao động địa phương và hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho gần 40 hộ nông dân trong vùng.

Bên cạnh đó, ông còn vận động gia đình đóng góp cho các hoạt động xã hội như ủng hộ đồng bào bị thiên tai, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Hỗ trợ nông dân… Mỗi năm ông ủng hộ từ 5 - 10 triệu đồng cho chương trình “nuôi heo đất” của Hội Nông dân xã.

Dọc khu vườn là những hàng dừa xiêm đang ra quả. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Giang nhận xét: “Ông Nguyễn Nhẫn là điển hình của người nông dân hiện đại: năng động, sáng tạo, biết ứng dụng khoa học và sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng. Những mô hình như của ông đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua làm giàu chính đáng ở địa phương”.

Với những đóng góp nổi bật, ông Nguyễn Nhẫn đã được tặng nhiều danh hiệu và bằng khen: - Giấy chứng nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh các giai đoạn 2012-2016 và 2017-2022 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi; - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025; - Tháng 10-2025, nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025” của Hội Nông dân Việt Nam.

NGUYỄN TRANG