Vĩnh Long quyết liệt tháo gỡ “điểm nghẽn” giải ngân vốn đầu tư công

Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long Trương Đặng Vĩnh Phúc, tỉnh mới giải ngân khoảng 8.631 tỷ đồng, đạt 44% tổng kế hoạch vốn năm 2025, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước và “còn xa” mục tiêu Chính phủ giao.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long Trương Đặng Vĩnh Phúc trả lời chất vấn. Ảnh: HN

Ngày 9-12, kỳ họp lần 3, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X tiếp tục diễn ra với phần chất vấn và trả lời chất vấn. Các đại biểu đặc biệt quan tâm đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Vĩnh Long quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long Trương Đặng Vĩnh Phúc, đến thời điểm hiện tại, tỉnh mới giải ngân khoảng 8.631 tỷ đồng, đạt 44% tổng kế hoạch vốn năm 2025, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước và “còn xa” mục tiêu Chính phủ giao.

Việc giải ngân chậm bắt nguồn từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức, dự án sử dụng vốn ODA gặp vướng mắc, nguồn cung vật liệu xây dựng hạn chế… là những tác động khách quan đáng kể.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất vẫn nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Một số chủ đầu tư chưa quyết liệt trong chỉ đạo các bước chuẩn bị đầu tư, thiết kế, lựa chọn nhà thầu; công tác quản lý, theo dõi dự án còn thiếu chặt chẽ.

Giám đốc Sở Tài chính cho biết giải pháp trọng tâm thời gian tới là siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và chính quyền cơ sở.

Sở Tài chính cũng sẽ tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn, mạnh dạn chuyển vốn ra khỏi các dự án không có khả năng giải ngân để tránh dồn ứ nguồn lực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng nhấn mạnh việc giải ngân đầu tư công phải được xem là nhiệm vụ chính trị ưu tiên của hệ thống chính trị toàn tỉnh. Ông yêu cầu các sở, ngành liên quan kiên quyết tháo gỡ các “nút thắt” về vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư; bảo đảm giải ngân phải đi đôi với chất lượng công trình. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý tăng cường kiểm tra hiện trường, xử lý nghiêm trách nhiệm nếu để chậm tiến độ kéo dài.

TÍN HUY