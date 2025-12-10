Cần Thơ đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, xử lý nghiêm nhà thầu và cán bộ yếu kém

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026 diễn ra ngày 10-12, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khẳng định: Thành phố sẽ tập trung quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm 2026, đặc biệt trong công tác giải ngân vốn đầu tư công và xử lý nghiêm các nhà thầu, cán bộ yếu kém tại các dự án trọng điểm.

Quang cảnh kỳ họp HĐND TP Cần Thơ ngày 10-12

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, năm 2025, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nhìn chung ổn định, đạt nhiều kết quả khả quan. Các khu vực kinh tế đều tăng trưởng so với cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động tăng trên 20%, thu hút được 21 dự án đầu tư nước ngoài.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, thành phố đã hoàn thành vượt tiến độ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Môi trường đầu tư được cải thiện, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại kỳ họp

Tuy vậy, Chủ tịch UBND thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn, trong đó đáng chú ý là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 7,23%, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu đề ra (trên 10%). Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, khả năng giải ngân 100% đến hết tháng 1-2026 là rất khó khăn.

Một số lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội còn xuống cấp, chậm được khắc phục, nhất là trong các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, cả ở đô thị lẫn nông thôn.

Đội ngũ kỹ sư, công nhân khẩn trương thi công dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh: Năm 2026, UBND thành phố sẽ tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là tổ chức thực hiện theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Thành phố cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây là một trong những giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND TP Cần Thơ xác định là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia. Thành phố sẽ rà soát, tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng, pháp lý, thủ tục; đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đặc biệt, các Tổ hỗ trợ giải ngân sẽ được kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Lãnh đạo thành phố yêu cầu tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng; xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ, yếu kém năng lực; đồng thời kiên quyết thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ tại các sở, ngành, địa phương.

﻿ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khảo sát dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91

Trong năm tới, TP Cần Thơ sẽ hoàn thành phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi sáp nhập địa giới hành chính, tạo nền tảng không gian phát triển mới. Cùng với đó, thành phố kiến nghị bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao tính chủ động, phát huy vai trò trung tâm vùng trong giai đoạn mới.

Các dự án trọng điểm được đặc biệt theo dõi gồm: Dự án nâng cấp quốc lộ 91 (đoạn km0–km7), đường vành đai phía Tây, và nhiều công trình giao thông – hạ tầng thiết yếu khác.

VĨNH TƯỜNG