Ông Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran trong 5 ngày

Ngày 23-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định gia hạn thời gian yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz, đồng thời tạm ngừng kế hoạch tấn công các nhà máy điện của nước này trong 5 ngày.

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ trước thời hạn chót do Washington đặt ra trước đó.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết, Mỹ và Iran đã tiến hành “các cuộc đàm phán rất tốt và hiệu quả”, mở ra khả năng đạt được một “giải pháp toàn diện” cho căng thẳng hiện nay. Ông cũng khẳng định các cuộc trao đổi sẽ tiếp tục trong tuần này, song không nêu chi tiết.

Phía Iran hiện chưa xác nhận thông tin đàm phán với Mỹ. Ngoại trưởng Abbas Araghchi chỉ cho biết đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, trong bối cảnh Ankara từng đóng vai trò trung gian giữa hai bên.

Trước đó, ngày 21-3, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở điện của Iran nếu Tehran không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong 48 giờ.

Động thái mới cho thấy Washington đang tạm hạ nhiệt căng thẳng, ưu tiên giải pháp ngoại giao đối với tuyến hàng hải chiến lược này.

Ngày 23-3, truyền thông Iran dẫn lời Bộ Ngoại giao nước này khẳng định không có cuộc đàm phán nào giữa Tehran và Washington, bác bỏ tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hãng thông tấn Mehr dẫn lời Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ, tuyên bố của Tổng thống Trump là một phần trong nỗ lực tác động đến giá năng lượng. Trên thực tế, ngay sau phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ, giá dầu giao ngay trên thị trường thế giới đã giảm khoảng 14%. Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẽ sử dụng “mọi năng lực cần thiết” để đảm bảo an ninh quốc gia, trong bối cảnh Mỹ tạm hoãn kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng của Tehran. Tên lửa Khorramshahr-4 của Iran. Ảnh: IRGC Phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya Ebrahim Zolfaghari nhấn mạnh, Iran đang kiểm soát eo biển Hormuz “một cách mạnh mẽ và thông minh”, đồng thời khẳng định các nước ngoài khu vực không có quyền can thiệp.

