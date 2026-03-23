Giá dầu tăng sau khi Mỹ đặt hạn chót cho Iran

Giá dầu thế giới tăng trong phiên đầu tuần khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Iran đồng loạt đưa ra các cảnh báo tấn công cơ sở năng lượng tại Trung Đông.

Kho chứa dầu tại Tehran, Iran bị Mỹ và Israel tấn công. Ảnh: ANADOLU

Căng thẳng lập tức tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu. Tại thị trường Mỹ, trong phiên đóng cửa cuối ngày 22-3 (giờ Washington), giá dầu Brent tăng 1,69% lên khoảng 114 USD/thùng, trong khi dầu thô Mỹ (WTI) tăng 2% lên hơn 100 USD/thùng.

Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ “xóa sổ” các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ. Đáp lại, Iran cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng có liên quan Mỹ tại vùng Vịnh, bao gồm hệ thống năng lượng và các nhà máy khử mặn, nếu Washington thực hiện lời đe dọa.

Theo CNN, quân đội Iran khẳng định sẽ phong tỏa vô thời hạn tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh không kích hạ tầng năng lượng. Tehran cũng cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở năng lượng, viễn thông của Mỹ, Israel và các đồng minh trong khu vực.

Theo CNBC, chuyên gia thị trường Tony Sycamore của tập đoàn dịch vụ tài chính IG (Anh) nhận định tối hậu thư 48 giờ từ phía Mỹ đã đặt thị trường vào “quả bom hẹn giờ” về bất ổn, có thể đẩy giá dầu tăng mạnh nếu căng thẳng không được kiểm soát.

Trong khi đó, bà Amrita Sen, nhà sáng lập công ty tư vấn và phân tích thị trường năng lượng Energy Aspects (Anh), cho rằng diễn biến hiện nay cho thấy nguy cơ leo thang rõ rệt, đồng thời cảnh báo kịch bản hạ tầng vùng Vịnh bị tàn phá nghiêm trọng nếu các bên tiếp tục đối đầu.

KHÁNH MINH