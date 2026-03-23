Tổng thống Mỹ hoãn tấn công cơ sở năng lượng Iran, giá dầu lao dốc

Ngày 23-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran đã có các cuộc trao đổi “tích cực”, đồng thời quyết định hoãn mọi kế hoạch tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran trong 5 ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Truth Social về quyết định tạm ngừng tấn công Iran 5 ngày. Ảnh: TRUTH SOCIAL

Theo tuyên bố của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social, quyết định này được đưa ra sau các cuộc thảo luận “chi tiết, mang tính xây dựng” giữa hai bên, với kỳ vọng có thể tiến tới chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Trước đó, ông Trump từng cảnh báo sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, theo CNN, phía Iran bác bỏ thông tin về đối thoại với Mỹ. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định “không có cuộc đàm phán nào” giữa Tehran và Washington, cho rằng tuyên bố của Tổng thống Trump nhằm hạ nhiệt giá năng lượng và kéo dài thời gian cho các kế hoạch quân sự.

Diễn biến mới đã tác động mạnh đến thị trường năng lượng. Giá dầu thế giới giảm sâu sau thông báo của Tổng thống Trump. Dầu Brent giảm hơn 7%, xuống dưới 99 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm khoảng 8%, còn khoảng 90 USD/thùng.

KHÁNH MINH

