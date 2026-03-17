Oscar 2026: Tôn vinh sự đa dạng và sáng tạo

Tròn trịa, thăng hoa và xúc động là những gì có thể nói về lễ trao giải Oscar 2026 - nơi những cá nhân và bộ phim xuất sắc nhất được tôn vinh xứng đáng. Lễ trao giải năm nay một lần nữa tô đậm vai trò, sức mạnh kết nối và cả tầm ảnh hưởng của bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Những điểm nhấn cảm xúc

Ê-kíp đoàn phim One Battle After Another đã có một đêm vui trọn vẹn tại Oscar 2026 khi ra về với tượng vàng quan trọng nhất - Phim hay nhất. Tác phẩm còn mang về cho đạo diễn Paul Thomas Anderson chiến thắng kép Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc, cùng 3 giải thưởng: Dựng phim xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc (Sean Penn) và Thành tựu trong công tác tuyển chọn diễn viên - giải thưởng lần đầu tiên tại Oscar.

Đạo diễn Ryan Coogler cùng các cộng sự Ludwig Göransson, Autumn Durald Arkapaw và Michael B. Jordan với chiến thắng tại Oscar 2026 cho phim Sinners. ẢNH: GETTY IMAGES

Điều làm nên hấp dẫn và kịch tính tại Oscar 2026 là cuộc đua song mã giữa One Battle After Another và Sinners, nối dài từ khi danh sách đề cử được công bố và những giải tiền Oscar trước đó. Dù vuột khỏi tay giải thưởng cao nhất nhưng ê-kíp làm phim Sinners cũng có thể tự hào với 4 chiến thắng quan trọng: giải Oscar đầu tay cho đạo diễn Ryan Coogler ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất; Quay phim xuất sắc nhất cho tay máy Autumn Durald Arkapaw - quay phim nữ da màu đầu tiên trong lịch sử được đề cử và thắng giải; Nam diễn viên chính xuất sắc - Michael B. Jordan; Nhạc nền hay nhất... Giải thưởng đáng chú ý còn lại, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cũng không có tranh cãi nào khi thuộc về Jessie Buckley trong Hamnet.

Như thường lệ, Oscar luôn là sân khấu để nhiều nghệ sĩ lên trao giải và nhận giải bày tỏ tiếng nói cá nhân về mọi lĩnh vực, từ nghề nghiệp, chính trị, đến chiến tranh… Người dẫn chương trình Conan O’Brien đã nhận được sự chú ý khi đề cập đến những ảnh hưởng của AI đối với Hollywood nói riêng và điện ảnh thế giới nói chung. Tuy nhiên, điểm nhấn xúc động, trang trọng của buổi lễ dành để tôn vinh những nhà làm phim đã qua đời trong năm qua, như: Rob Reiner và vợ là Michele Singer Reiner, diễn viên người Canada Catherine O’Hara, biểu tượng Hollywood Diane Keaton, huyền thoại Robert Redford…

Sự đa dạng lên ngôi

Có một ví von đầy thú vị, nếu không chú ý, người xem Oscar 2026 có thể nhầm tưởng là đang xem lễ trao giải Grammy (giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới). Đó là bởi màn trình diễn ca khúc Golden của EJAE, Audrey Nuna và Rei Ami - trích từ bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters. Golden đã được xướng tên là Ca khúc gốc trong phim hay nhất, đồng thời trở thành bài hát K-Pop (dòng nhạc Pop của Hàn Quốc) đầu tiên chiến thắng ở hạng mục này.

Trong bài phát biểu nhận giải, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ EJAE bày tỏ: “Nhiều người từng chế giễu tôi vì thích K-Pop. Nhưng giờ đây mọi người đều hát bài hát của chúng tôi. Tôi thật sự rất tự hào”. Trước đó, KPop Demon Hunters cũng được xướng lên ở hạng mục Phim hoạt hình hay nhất, nối dài chuỗi hơn 130 chiến thắng trong tổng số gần 200 đề cử lớn nhỏ tại các giải thưởng điện ảnh, âm nhạc suốt thời gian qua. Maggie Kang, đồng biên kịch và đồng đạo diễn của bộ phim, chia sẻ: Tôi rất tiếc vì chúng ta đã phải chờ quá lâu để được thấy mình trong một bộ phim như thế này. Giờ nó đã ở đây. Bộ phim này dành cho người Hàn Quốc ở khắp thế giới.

Điện ảnh Việt hàng năm đều đặn gửi phim dự thi hạng mục Phim quốc tế hay nhất nhưng hầu hết không vượt qua vòng sơ loại. Những năm qua, nhiều bộ phim có doanh thu cao và ít nhiều được đánh giá về mặt nghệ thuật đã được gửi dự thi: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô ba Sài Gòn, Mắt biếc, Tro tàn rực rỡ, Áo lụa Hà Đông, Chuyện của Pao... nhưng đáng tiếc chưa để lại dấu ấn. Để giấc mơ Oscar đến gần hơn, có lẽ điện ảnh Việt cần những tác phẩm không chỉ có tiếng nói độc đáo, mà còn mang hơi thở đương đại, toàn cầu như cách Ký sinh trùng và nhiều bộ phim của Hàn Quốc, Nhật Bản… từng gây dấu ấn.

Tại Oscar 2023, tác phẩm Những đứa trẻ trong sương (Children of the Mist) của đạo diễn Hà Lệ Diễm là phim tài liệu Việt Nam đầu tiên lọt vào tốp 15 danh sách rút gọn hạng mục Phim tài liệu dài xuất sắc nhất. Năm 1993, bộ phim Mùi đu đủ xanh của đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng cũng từng có tên trong danh sách đề cử Phim nước ngoài xuất sắc nhất.

HẢI DUY