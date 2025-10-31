Thế giới

Pakistan và Afghanistan đồng ý kéo dài thỏa thuận ngừng bắn

SGGPO

Al Jazeera đưa tin, tối 30-10 (giờ địa phương), Pakistan và Afghanistan đồng ý duy trì lệnh ngừng bắn sau khi nối lại cuộc hòa đàm tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Cửa khẩu biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Ảnh: XINHUA
Theo một thông cáo chung của 4 bên, gồm 2 nước đàm phán và 2 nước trung gian là Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, hai bên cũng thỏa thuận sẽ tiến hành đàm phán ở cấp cao hơn cũng tại Istanbul vào ngày 6-11 nhằm hoàn thiện cơ chế thực thi ngừng bắn.

Dưới sự bảo trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước trung gian khác, đại diện chính phủ Pakistan và chính quyền Taliban của Afghanistan đã tiến hành đàm phán từ ngày 25 đến 30-10 tại Istanbul với mục đích xoa dịu căng thẳng biên giới giữa 2 nước sau các xung đột.

Hai bên từng ký thỏa thuận ngừng bắn hôm 19-10 nhờ hoạt động trung gian của Qatar. Tuy nhiên cho tới nay, Pakistan và Afghanistan vẫn đóng những cửa khẩu lớn dọc biên giới song phương, khiến hàng trăm xe tải chở người tị nạn và lương thực bị mắc kẹt.

Đầu tháng 10, những cuộc giao tranh dữ dội trên bộ và các đợt không kích của Pakistan dọc biên giới bùng phát, sau khi Islamabad yêu cầu Kabul kiềm chế các tay súng bị cáo buộc thực hiện những vụ tấn công Pakistan từ các căn cứ nằm trong lãnh thổ Afghanistan. Vụ xung đột khiến nhiều người thiệt mạng, bao gồm cả quân nhân và dân thường. Phía quân đội Pakistan tuyên bố đã tiêu diệt hơn 200 tay súng Afghanistan, trong khi Kabul khẳng định đã tiêu diệt 58 binh sĩ Pakistan.

PHƯƠNG NAM

