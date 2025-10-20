Chính trị

Nhân sự

Phân công đồng chí Đặng Hồng Sỹ làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

SGGPO

Ngày 20-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thống nhất phân công đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ (sinh năm 1976, quê Hà Tĩnh), trình độ cử nhân báo chí, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận (trước đây), Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam (trước đây), Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận khóa XV (trước ngày 1-7-2025).

IMG_9610.JPG
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tháng 7-2025, đồng chí Đặng Hồng Sỹ được Ban Tổ chức Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 17-9, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Đặng Hồng Sỹ Tỉnh ủy Lâm Đồng Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh Tỉnh ủy Thanh Hóa Phó Bí thư Ban Tổ chức Trung ương

