Phát hiện vật thể bay gần sân bay Cát Bi, 3 chuyến bay bị ảnh hưởng

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, tối 2-9 có 3 chuyến bay chuẩn bị cất hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) đã bị ảnh hưởng, sau khi lực lượng chức năng phát hiện một vật thể bay đang hoạt động gần khu vực sân bay.

Kíp trực tại Đài Kiểm soát Cát Bi tập trung theo dõi, điều hành hoạt động bay. Ảnh: VATM

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Cát Bi, lúc 19 giờ 23 phút ngày 2-9, kíp trực nhận được thông tin từ lực lượng quân đội về một vật thể bay phát sáng ở vị trí cách khoảng 8km, về phía Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Kíp trực đã thông báo cho các lực lượng liên quan, trong đó có tổ công tác an toàn đường cất hạ cánh, đồng thời triển khai phương án điều hành phù hợp để bảo đảm an toàn hoạt động bay. 2 chuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được điều hành bay chờ, sau đó chuyển hướng hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Một chuyến bay chuẩn bị khởi hành từ Cát Bi phải dừng chờ tại sân đỗ.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, tình trạng các phương tiện bay không người lái (UAV, flycam cùng các vật thể bay) hoạt động gần khu vực sân bay vẫn tiếp tục diễn ra gần đây. Bên cạnh việc nâng cao năng lực phát hiện và cảnh báo sớm phương tiện bay không người lái, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đang tiếp tục phối hợp, đề xuất các giải pháp phù hợp về công nghệ, trang thiết bị và phương án tổ chức ứng phó.

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