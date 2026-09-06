Từ ngày 7 đến 10-9, vé giường nằm tàu lửa giảm tới 40%

Từ ngày 7 đến 10-9, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt triển khai chương trình giảm giá vé trên một số đoàn tàu SE, trong đó giá vé giường nằm được giảm từ 15% đến 40%.

Sáng 6-9, ga Sài Gòn cho biết, từ ngày 7 đến 10-9, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt triển khai chương trình giảm giá vé trên một số đoàn tàu SE, trong đó giá vé giường nằm được giảm từ 15% đến 40%. Hành khách mua vé khứ hồi còn được giảm thêm 20%-30% giá vé lượt về.

Hành khách mua vé tại Ga Sài Gòn

Theo đó, trong 4 ngày từ ngày 7 đến 10-9, các đoàn tàu SE2, SE4, SE6, SE8, SE10 và SE20 áp dụng giảm 15% giá vé ngồi mềm điều hòa và 30% giá vé giường nằm các loại, đối với hành khách đi các chặng có ga đi từ Đà Nẵng đến Chợ Sy và ga đến từ Huế đến Hà Nội.

Với mức giá ưu đãi, vé giường nằm một số chặng được bán từ khoảng 800.000 đồng/vé đối với hành trình Đà Nẵng - Hà Nội; Huế - Vinh từ 376.000 đồng/vé và Vinh - Hà Nội từ 375.000 đồng/vé.

Đáng chú ý, các đoàn tàu SE1, SE2, SE3, SE4, SE21 và SE22 giảm 15% giá vé ngồi mềm điều hòa và giảm đến 40% giá vé giường nằm đối với hành trình Đà Nẵng - Diêu Trì và ngược lại.

Ga Sài Gòn đã triển khai bán vé tàu Tết Đinh Mùi. Ảnh: QUỐC HÙNG

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, chương trình giảm giá được triển khai thường xuyên đến hết năm 2026, áp dụng trên một số đoàn tàu, hành trình tùy tình hình chỗ và nhu cầu đi lại. Mức giảm thường được công bố trước khoảng 1 tuần để hành khách chủ động theo dõi, lựa chọn.

Ngành đường sắt cũng tiếp tục áp dụng chính sách giảm giá vé lượt về khi hành khách mua vé khứ hồi. Chính sách được thực hiện trong 2 giai đoạn: từ ngày 7-9 đến hết 19-11 và từ ngày 25-11 đến hết 30-12-2026.

Đối với vé cá nhân, hành khách mua vé trước ngày tàu chạy từ 1 đến 19 ngày được giảm 20% giá vé lượt về; mua trước từ 20 ngày trở lên được giảm 30%. Vé tập thể cũng được giảm thêm 20% hoặc 30% tùy thời điểm mua, bên cạnh chính sách giảm giá vé tập thể.

Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách có kế hoạch đi lại, nhất là các hành trình hai chiều, nên mua vé sớm để chủ động lựa chọn thời gian, loại chỗ và tận dụng các mức ưu đãi.

Hành khách có thể mua vé tại các nhà ga, điểm bán vé hoặc trực tuyến qua website của ngành đường sắt, ví điện tử và ứng dụng ngân hàng.

QUỐC HÙNG