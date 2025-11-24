Gần 100 ngày giành giật sự sống cho bé trai 6 tuổi bị bỏng nặng

Thời điểm nhập viện, bệnh nhi bị bỏng độ 2-3 khoảng 80% cơ thể do nhà trọ bị phóng hỏa. Trải qua 96 ngày điều trị tích cực, bé đã thoát nguy kịch và dần hồi phục.

Ngày 24-11, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết vừa cứu sống bé trai 6 tuổi (ngụ tỉnh Tây Ninh) trong một tai nạn thương tâm hồi tháng 8.

Theo BS-CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhân là bé C.N.B.L., cấp cứu trong tình trạng 80% cơ thể bị bỏng xăng.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, khoảng 6 giờ sáng 17-8, người cha (đã ly hôn) đến phòng trọ của 3 mẹ con bé B.L. rồi đổ xăng phóng hỏa. Sau đó, bé B.L. và chị gái được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cha và mẹ được cấp cứu tại một bệnh viện khác ở TPHCM.

Bệnh nhi được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Thời điểm nhập viện, trẻ li bì, bỏng khắp vùng đầu, mặt, cổ, thân mình, tay chân, da bong tróc, nhiều bụi than bám dính. Cơ quan sinh dục cũng bị cháy, tổn thương sâu, trợt da ở vùng bẹn 2 bên, phù cứng tay chân.

Ê-kíp cấp cứu lập tức xử trí đặt nội khí quản giúp thở cho trẻ, chống sốc, truyền kháng sinh, giảm đau, an thần. Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến khoa Hồi sức ngoại với chẩn đoán bỏng độ 2-3 diện tích 80%, sốc và bỏng hô hấp.

Các bác sĩ nỗ lực điều trị tích cực cho bệnh nhi, hỗ trợ hô hấp, hỗ trợ tuần hoàn, chăm sóc vết bỏng với các loại gạc sinh học cao cấp, dinh dưỡng kỹ lưỡng. Sau đó, ê-kíp phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành ghép da đồng loại (từ người thân) cho bé.

Hiện nay, bệnh nhi đang phục hồi dần, được thăm khám tâm lý, tập vật lý trị liệu để tránh sẹo co rút.

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cha, mẹ và chị gái của bé không qua khỏi sau tai nạn thương tâm. Phòng Công tác xã hội đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị, chăm sóc trẻ.

GIAO LINH