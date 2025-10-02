Ngày 1-10, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên và hỗ trợ nhân dân Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10. Tại đây, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao nguồn hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị để khắc phục hậu quả bão số 10.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng; Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam ủng hộ 5 tỷ đồng; ngân hàng BIDV và VietinBank mỗi đơn vị 1 tỷ đồng giúp tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động chiến dịch “Chung tay vượt lũ” kéo dài từ 1-10 đến 30-10. Để việc đóng góp thuận tiện và minh bạch, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai tiếp nhận qua ứng dụng VCB Digibank và tài khoản chính thức của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với số tài khoản H2025. Người dân có thể quét mã QR hoặc truy cập ứng dụng VCB Digibank để ủng hộ. Đến cuối giờ chiều 1-10, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận hơn 2,6 tỷ đồng qua tài khoản H2025.

TP Hà Nội vừa quyết định hỗ trợ 5 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Bình và Thanh Hóa tổng số tiền 55 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Chiều 1-10, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc hệ thống Minh Tuấn Mobile đã đến Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) trao ủng hộ 100 triệu đồng, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi) vừa qua.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương tiếp nhận bảng tặng 100 triệu đồng từ ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc hệ thống Minh Tuấn Mobile

Thay mặt Ban Biên tập Báo SGGP, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, cảm ơn tấm lòng của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên hệ thống Minh Tuấn Mobile đã tin tưởng, thông qua Báo SGGP trao gửi tình cảm và hỗ trợ đến bà con vùng lũ. Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương chia sẻ, sau hơn 2 năm, báo đã vận động được hơn 30 tỷ đồng thực hiện chương trình "Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường", vận động tặng thư viện, xây dựng và trang thiết bị phòng học, trao học bổng,… cho học sinh vùng sâu vùng xa khắp mọi miền đất nước.

MINH PHONG - QUỐC LẬP - VIỆT NGA