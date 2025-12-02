Ngày 2-12, Báo Pháp Luật TPHCM phát động cuộc thi ảnh “TPHCM - Sắc màu mới” lần 2, hướng đến việc ghi lại vẻ đẹp của một thành phố rộng lớn, đa dạng và sâu sắc hơn.

Các thành viên giám khảo cuộc thi năm nay

Theo đó, cuộc thi gồm 3 nhóm chủ đề chính: "Sắc Xuân" ghi lại khoảnh khắc tươi mới, chân dung lao động và vẻ đẹp lạc quan dịp Tết Cổ truyền; "Xuân đô thị" khắc họa diện mạo kiến trúc, cảnh quan, lễ hội lan tỏa từ trung tâm đến ngoại thành; "Nghĩa tình thành phố" tìm kiếm những hình ảnh nhân văn, sẻ chia và đoàn kết trong đời sống thường nhật.

​Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “TPHCM mở rộng hôm nay không chỉ thêm không gian địa lý, mà còn mở rộng tầm nhìn, văn hóa, sự hòa hợp giữa các vùng đô thị, nông thôn; nơi mỗi con đường, mỗi khu dân cư, mỗi hành trình mưu sinh đều mang theo dấu ấn của sự thay đổi”.

​Hội đồng Giám khảo năm nay gồm các thành viên: ông Nguyễn Ngọc Hồi (Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM), bà Bùi Thị Ngọc Hiếu (Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM), nhà báo Nguyễn Thái Bình, cùng các nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An, Đoàn Hoài Trung, Nguyễn Tấn Tuấn và biên tập viên Huỳnh Trường Giang.

Tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi TPHCM - Sắc màu mới” lần thứ 1

Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải đặc biệt là 50 triệu đồng, 1 giải nhất 30 triệu đồng, 1 giải nhì 15 triệu đồng, 2 giải ba gồm 7 triệu đồng/giải và 5 giải khuyến khích gồm 3 triệu đồng/giải).

Hệ thống giải phụ có giải yêu thích nhất, giải tay máy trẻ và giải tác phẩm truyền cảm hứng (3 triệu đồng/giải). Top 50 vào chung khảo nhận nhuận ảnh 500.000 đồng/tác phẩm.

​Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, người Việt ở nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam. Mỗi tác giả gửi tối đa 10 tác phẩm (ảnh đơn hoặc bộ ảnh), định dạng JPG, dung lượng dưới 5MB. Ảnh phải là ảnh gốc, không dùng AI, không scan/chụp lại và được sáng tác từ ngày phát động đến hết 31-3-2026.

​Tác giả gửi bài qua website chính thức và chia sẻ lên Facebook cá nhân kèm hashtag theo quy định. Thời gian nhận bài đến hết 31-3-2026. Lễ trao giải và triển lãm dự kiến diễn ra vào 30-4-2026.

TRỌNG TRUNG