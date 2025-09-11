Saigon Co.op vừa phát động cuộc thi vẽ tranh “Cùng Co.opmart lớn lên”, mang đến sân chơi sáng tạo dành cho các em nhỏ, đồng thời khơi gợi tình yêu với hàng Việt và sự gắn bó cùng siêu thị Co.opmart. Cuộc thi dành cho con, em, cháu của khách hàng thân thiết và cán bộ nhân viên Saigon Co.op từ 6-18 tuổi.

Một tác phẩm tham gia cuộc thi

Các tác phẩm dự thi xoay quanh hình ảnh Co.opmart gần gũi với cộng đồng: quang cảnh mua sắm sôi động, công việc hàng ngày của nhân viên siêu thị, niềm vui gia đình khi chọn sản phẩm Việt, là cảm xúc tự hào về siêu thị Việt. Mỗi bức tranh đều là sự kết hợp giữa niềm yêu thích hội họa và tình cảm gắn bó của các em đối với Co.opmart… Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 35 triệu đồng. Ngoài cơ hội nhận phần thưởng hấp dẫn, những tác phẩm xuất sắc còn được chọn để xuất hiện trong các ấn phẩm truyền thông đặc biệt của Saigon Co.op.

Cuộc thi nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 21-10. Saigon Co.op kỳ vọng, thông qua chương trình, niềm tự hào về siêu thị Việt sẽ được lan tỏa mạnh mẽ, đồng thời góp phần gắn kết gia đình qua những trải nghiệm ý nghĩa trong từng nét vẽ của các em nhỏ.

NGỌC ANH