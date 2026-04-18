Phát động Cuộc thi vẽ tranh NFT với chủ đề “50 năm Thành phố Anh hùng”

Chi hội Blockchain TPHCM đã công bố Cuộc thi Sáng tác tranh kỹ thuật số ứng dụng công nghệ NFT mùa thứ 2, với chủ đề “50 năm Thành phố Anh hùng”.

Đông đảo nghệ sĩ, sinh viên tham dự lễ công bố Cuộc thi Sáng tác tranh kỹ thuật số ứng dụng công nghệ NFT

Lễ phát động Cuộc thi Sáng tác tranh kỹ thuật số ứng dụng công nghệ NFT: “50 năm Thành phố Anh hùng” vừa diễn ra tại Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM. Cuộc thi do Chi hội Blockchain TPHCM (trực thuộc Hội Truyền thông – Điện tử TPHCM) phối hợp cùng Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM tổ chức, diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ TPHCM – Conviction 2026.

Theo Ban tổ chức, cổng nhận bài dự thi được mở đến hết ngày 20-6, công bố kết quả vào ngày 30-6 và dự kiến trao giải vào giữa tháng 8-2026, tại Ngày hội Conviction 2026.

Cuộc thi mở rộng cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không phân biệt chuyên nghiệp hay không chuyên. Tác phẩm dự thi là tranh kỹ thuật số, không sử dụng AI, kèm theo thuyết minh ý tưởng.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi năm nay được thiết kế nhằm ghi nhận và khuyến khích các ý tưởng sáng tạo nổi bật. Các giải thưởng chính sẽ được lựa chọn từ Top 50 tác phẩm có tổng điểm cao nhất, bao gồm 1 giải nhất trị giá 30 triệu đồng kèm một xe điện Datbike Quantum S3; 2 giải nhì, mỗi giải 15 triệu đồng; 2 giải ba, mỗi giải 5 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng…

Ở mùa đầu tiên năm 2025 với chủ đề “Thành phố vươn mình”, cuộc thi đã mở ra hướng tiếp cận mới khi đưa công nghệ NFT vào lĩnh vực mỹ thuật. Không chỉ tìm kiếm những tác phẩm phản ánh khát vọng đổi mới của TPHCM trong thời đại chuyển đổi số, cuộc thi còn thử nghiệm việc số hóa tác phẩm nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và mở rộng khả năng lưu trữ, trưng bày trong môi trường số.

Thành công của mùa đầu tiên đã đặt nền móng cho một không gian giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ. Các tác phẩm tiêu biểu không chỉ được vinh danh mà còn được mã hóa dưới dạng NFT, từng bước tiếp cận hệ sinh thái sáng tạo số.

Tiếp nối thành công đó, cuộc thi năm 2026 được kỳ vọng sẽ mở rộng quy mô và chiều sâu sáng tạo, khuyến khích sinh viên, nghệ sĩ tiếp cận công nghệ như một công cụ đồng hành thay vì giới hạn biểu đạt. Một điểm nhấn của cuộc thi là việc tiếp tục ứng dụng blockchain và NFT trong số hóa tác phẩm. Theo đó, 10 tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn để chuyển đổi thành NFT và vinh danh trong khuôn khổ Conviction 2026, góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật trong môi trường số.

BÌNH LÂM