Xiaomi định hình tương lai số từ hệ sinh thái thông minh

Tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn về một không gian sống kết nối toàn diện, Xiaomi vừa chính thức giới thiệu tại thị trường Việt Nam dải sản phẩm AIoT và thiết bị gia dụng Mijia thế hệ mới.

Dòng thiết bị đeo gọi tên mẫu đồng hồ cao cấp Xiaomi Watch S5 đã được ra mắt.

Với việc tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI) vào từng điểm chạm của đời sống, gã khổng lồ công nghệ này không chỉ bán sản phẩm, mà đang kiến tạo một chuẩn mực sống hiện đại theo chiến lược “Human x Car x Home”.

Trong đợt ra mắt này, tâm điểm của dòng thiết bị đeo gọi tên mẫu đồng hồ cao cấp Xiaomi Watch S5. Điểm bứt phá nằm ở màn hình AMOLED 1,48 inch với độ sáng kỷ lục 2.500 nits, cho phép hiển thị sắc nét ngay cả dưới cường độ ánh sáng mạnh tại các đô thị Việt Nam. Đặc biệt, thiết bị lần đầu giới thiệu Passion Mode – chế độ nhận diện cử chỉ thông minh để chuyển đổi thành các dữ liệu sức khỏe chính xác nhờ cảm biến nâng cấp đạt độ tin cậy tới 98,4%.

Cùng với đó, Xiaomi Smart Band 10 Pro tiếp tục khẳng định vị thế "vòng đeo tay quốc dân" nhưng ở một cấp độ sang trọng hơn với phiên bản chất liệu gốm. Dù sở hữu màn hình lớn 1,74 inch, thiết bị vẫn duy trì độ mỏng ấn tượng 9,7mm, đi kèm viên pin năng lượng cao cho thời gian vận hành bền bỉ lên đến 21 ngày. Đây là nỗ lực của Xiaomi trong việc "cá nhân hóa" công nghệ sức khỏe, biến các chỉ số khô khan thành trợ lý theo dõi thực thụ cho người dùng.

Trải nghiệm thính giác của người dùng được nâng cấp mạnh mẽ với mẫu tai nghe Xiaomi Buds 6. Sản phẩm là sự kết tinh giữa driver dynamic ba nam châm 11mm mạ vàng 24K và sự tinh chỉnh từ đội ngũ Harman Golden Ear danh tiếng. Đáng chú ý, hệ thống khử ồn AI 3 micro kết hợp cấu trúc âm học dạng lưới có khả năng giảm nhiễu nền lên đến 95dB, đảm bảo đàm thoại rõ ràng ngay cả trong điều kiện gió mạnh.

Đặc biệt, để tạo sự đồng bộ về phong cách cho người dùng trẻ, Xiaomi giới thiệu Violet Collection. Bộ sưu tập sắc tím tinh tế này bao gồm điện thoại Xiaomi 17T Series, tai nghe Buds 6 và loa Xiaomi Sound Play (công suất 18W, chuẩn IP68), tạo nên một hệ sinh thái không chỉ mạnh về tính năng mà còn là món đồ trang sức công nghệ đậm chất cá nhân.

Bước sang lĩnh vực gia dụng, dòng Mijia Series của Xiaomi cho thấy tham vọng thay đổi phương thức vận hành của mỗi gia đình Việt. Tủ lạnh Mijia Side-by-Side 635L với công nghệ Ag+ Fresh không chỉ giải quyết bài toán lưu trữ khổng lồ mà còn chủ động tiêu diệt vi khuẩn, giữ thực phẩm tươi ngon theo cơ chế tuần hoàn Dual Inverter.

Trong mảng chăm sóc vải vóc, dòng máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer 9kg ghi điểm nhờ cảm biến sấy thông minh và luồng khí 3D, giúp bảo vệ sợi vải tối ưu. Riêng với dòng điều hòa, mẫu Mijia Air Conditioner GentleAir Inverter mang đến đột phá với cánh đảo gió 602 lỗ thoát khí siêu nhỏ, tạo ra luồng gió mềm mại thay vì thổi trực tiếp, kết hợp khả năng làm lạnh nhanh trong 30 giây – một giải pháp lý tưởng cho khí hậu nhiệt đới.

Ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam khẳng định, việc mở rộng danh mục này là cam kết của hãng trong việc mang đến giải pháp kết nối liền mạch, nâng cấp chất lượng sống cho người tiêu dùng trong kỷ nguyên kinh tế số.

Sản phẩm đã được mở bán với các mức giá hấp dẫn: Xiaomi Watch S5: Từ 5,29 triệu đồng (Giảm ngay 400.000 đồng khi mở bán). Xiaomi Smart Band 10 Pro: Từ 2,19 triệu đồng (Phiên bản gốm: 2,59 triệu đồng). Xiaomi Buds 6: 3,69 triệu đồng. Xiaomi Sound Play: 1,99 triệu đồng. Dòng Redmi: Redmi Watch 6 (3,19 triệu đồng), Headphones Neo (2,09 triệu đồng). Tủ lạnh Side-by-Side 635L giá 16,49 triệu đồng. Máy giặt sấy Mijia 9kg giá 9,49 triệu đồng. Điều hòa Mijia từ 9,99 triệu đồng (tùy công suất và dòng máy)… cùng nhiều ưu đãi khác.

