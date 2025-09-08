Ngày 8-9, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã phát động Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS 2025, nhằm ghi nhận các tác phẩm báo chí có chất lượng cao, đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống HIV/AIDS trên cả nước.

Theo ban tổ chức, Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS năm 2025 nhằm phản ánh sinh động công cuộc phòng, chống HIV/AIDS trên các lĩnh vực từ tuyên truyền, dự phòng đến chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS. Bên cạnh đó, giải thưởng cũng hướng đến việc tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến cùng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Thông qua các tác phẩm báo chí, ban tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức xã hội, xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS, đồng thời khuyến khích tinh thần nhân văn và trách nhiệm của cộng đồng.

Phát động Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025

Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống trong và ngoài nước. Các tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng trong khoảng thời gian từ ngày 10-7-2024 đến hết ngày 20-11-2025. Đối với các trường hợp chưa đăng, phát, ban tổ chức sẽ chọn để đăng tải trên Báo Sức khỏe và Đời sống và hệ sinh thái của báo. Các loại hình và thể loại báo chí được chấp nhận bao gồm: báo điện tử (tin, phản ánh, phóng sự, điều tra, ký sự, multimedia, megastory, longform), truyền hình (phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm, phim tài liệu báo chí) và ảnh báo chí (ảnh đơn, phóng sự ảnh, bộ ảnh).

Các tác giả gửi hồ sơ dự thi theo hình thức trực tuyến qua website chính thức của giải tại địa chỉ: https://giaibaochi2025.skds.vn. Thời gian nhận tác phẩm kéo dài từ ngày phát động đến hết ngày 20-11-2025. Lễ công bố và trao giải dự kiến được tổ chức vào dịp Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1-12-2025).

KHÁNH NGUYỄN