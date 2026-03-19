Phát động tháng cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

Trưởng Thuế TPHCM Đoàn Minh Dũng phát động tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

Ngày 19-3, Thuế TPHCM tổ chức lễ phát động tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tuân thủ chính sách, pháp luật thuế.

Phát biểu tại lễ phát động, Trưởng Thuế TPHCM Đoàn Minh Dũng cho biết từ ngày 1-1-2026, khi phương thức kê khai chính thức được áp dụng, ngành thuế chuyển sang phương châm “đồng hành – ổn định – nâng cao tuân thủ”. Trên cơ sở đó, kế hoạch năm 2026 được xây dựng với 15 mục tiêu cụ thể, tập trung triển khai đồng loạt các hoạt động hỗ trợ trên địa bàn.

Theo đó, ngành thuế sẽ tổ chức các điểm hỗ trợ lưu động tại chợ, tuyến phố, trung tâm thương mại; hướng dẫn trực tiếp cho hộ kinh doanh về mở sổ kế toán, cài đặt ứng dụng eTax Mobile, đăng ký hóa đơn điện tử, lập bảng kê hàng tồn kho và mở tài khoản ngân hàng. Đồng thời, các hoạt động truyền thông cũng được đẩy mạnh, kết hợp với sự tham gia của ngân hàng và các nhà cung cấp giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ toàn diện cho người nộp thuế.

Ông Đoàn Minh Dũng cho biết, một trong những nội dung trọng tâm là tổ chức truyền thông theo từng nhóm hộ kinh doanh, dựa trên mức doanh thu, ngành nghề và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số. Ngành thuế sẽ cung cấp tài liệu hướng dẫn, video ngắn, nội dung hỏi – đáp và các mẫu minh họa, đảm bảo 100% hộ kinh doanh thuộc diện quản lý được tiếp cận ít nhất một hình thức hỗ trợ chính thức.

Bên cạnh đó, các chương trình tập huấn sẽ được triển khai theo từng nhóm đối tượng, từ hộ không phải nộp thuế đến các hộ có doanh thu lớn, với nội dung chuyên sâu về sổ kế toán, phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán và bảng kê hàng tồn kho. Mô hình hỗ trợ “cầm tay chỉ việc” tiếp tục được duy trì tại các địa bàn, đặc biệt trong các kỳ cao điểm.

Thực hiện tháng cao điểm, ngành thuế TPHCM sẽ hỗ trợ tối đa các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế

Theo kế hoạch hành động của Thuế TPHCM, ngành thuế TPHCM phấn đấu đến ngày 4-5 sẽ công khai danh sách công chức phụ trách địa bàn, số điện thoại liên hệ, đường dây nóng của đơn vị để hộ kinh doanh thuận tiện trao đổi, phản ánh và được hỗ trợ kịp thời. 100% hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên hoàn thành đầy đủ các yêu cầu bắt buộc với nhóm doanh thu này.

Phấn đấu đến ngày 31-1-2027, 100% hộ kinh doanh sẽ hoàn thành đầy đủ các yêu cầu áp dụng với nhóm doanh thu của mình.

Hộ kinh doanh có thể tự in sổ kế toán từ file mẫu do cơ quan thuế công khai. Thuế cơ sở sẽ in và cấp phát miễn phí có chọn lọc sổ kế toán đối với hộ kinh doanh lớn tuổi, hộ tại chợ truyền thống, hộ có khó khăn về điều kiện in ấn…

MAI HOA