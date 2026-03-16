Hộ, cá nhân kinh doanh phường Phú Nhuận được hướng dẫn kê khai thuế theo quy định mới.

Tại hội nghị, các hộ kinh doanh được hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng; thực hiện ghi chép sổ kế toán; lưu ý thời hạn kê khai, nộp thuế đúng quy định; cài đặt ứng dụng eTax Mobile; quy định về hóa đơn điện tử; cùng sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế dành cho hộ, cá nhân kinh doanh do Cục Thuế - Bộ Tài chính ban hành.

Một số hộ kinh doanh cho biết đã sử dụng hóa đơn điện tử, phần mềm của các nhà cung cấp và tìm hiểu các quy định mới. Một số hộ cũng đã thử kê khai trên cổng thông tin của Cục Thuế. Tuy nhiên, trước kỳ kê khai đầu tiên theo quy định mới, nhiều hộ vẫn còn băn khoăn, lo lắng thực hiện sai và bị xử phạt.

Bà Lê Bích Thảo, Phó Trưởng Thuế cơ sở 13, nhấn mạnh, chậm nhất ngày 20-4, hộ kinh doanh khai thuế theo tháng phải nộp hồ sơ khai thuế của các tháng 1, 2 và 3; đồng thời nộp bảng kê hàng tồn kho đối với trường hợp khai thuế theo tháng. Ngoài ra, hộ, cá nhân kinh doanh đang hoạt động trong năm 2025 phải gửi thông báo số tài khoản hoặc số hiệu ví điện tử, gồm nhóm có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống và nhóm có doanh thu trên 500 triệu đồng, kê khai thuế theo tháng.

Chậm nhất ngày 30-4, hộ kinh doanh khai thuế theo quý phải nộp hồ sơ khai thuế quý 1-2026 và bảng kê hàng tồn kho đối với trường hợp khai thuế theo quý.

Phó trưởng Thuế cơ sở 13 TPHCM Lê Bích Thảo hướng dẫn một hộ kinh doanh cách tải sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đại diện đại lý thuế Phượng Cát hướng dẫn cụ thể cho hộ, cá nhân kinh doanh về việc ghi chép sổ kế toán theo quy định tại Thông tư 152, gồm các mẫu S2a, S2b, S2c, S2d, S3a. Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, vẫn phải ghi sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ hằng ngày theo mẫu S1a.

Về sử dụng hóa đơn, hộ kinh doanh được lưu ý cần thường xuyên tra cứu dữ liệu hóa đơn đầu vào để tránh rủi ro, như trường hợp người bán bị cơ quan thuế thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh, hoặc phát hiện doanh nghiệp, hộ kinh doanh khác xuất khống hóa đơn cho mình thì phải báo ngay cho cơ quan thuế để xử lý.

Thuế cơ sở 13 TPHCM quản lý địa bàn quận Phú Nhuận trước đây, nay gồm các phường Phú Nhuận, Đức Nhuận và Cầu Kiệu. Lãnh đạo Thuế cơ sở 13 cho biết, trong những ngày tới sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn để hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế đúng, đủ trước kỳ khai thuế đầu tiên của năm 2026 theo chính sách mới.

