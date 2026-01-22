"Nâng cấp" lực lượng phòng, chống thiên tai cấp xã

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM về việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

Lực lượng dân quân tự vệ phường Bình Quới, TPHCM gia cố đê bao bờ sông Sài Gòn. Ảnh: MINH HẢI

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu UBND 168 phường, xã, đặc khu, chủ động bố trí ngân sách địa phương, quỹ phòng, chống thiên tai trích lại cho địa phương, các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định để phục vụ công tác đào tạo, tập huấn và đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã khi tham gia thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, chủ động triển khai tập huấn cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai…

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) được giao nhiệm vụ đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn UBND các phường, xã, đặc khu triển khai thực hiện việc xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

Đối với trường hợp UBND các xã có kiến nghị về mức trợ cấp ngày công lao động cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn thì Sở NN-MT sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND TPHCM trình HĐND quyết định mức trợ cấp ngày công lao động.

THANH HIỀN