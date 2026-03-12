TPHCM triển khai chiến lược phòng, chống thiên tai đến năm 2030

Chiều 12-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh ký ban hành Quyết định số 1418/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn TPHCM.

Một sự cố sụt lún bờ kênh ở TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, công tác phòng, chống thiên tai được triển khai theo phương châm “bốn tại chỗ” và nguyên tắc “ba sẵn sàng”, đề cao vai trò chủ động tại cơ sở và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm khoảng 50% thiệt hại do thiên tai gây ra so với giai đoạn 2015-2025; 100% cơ quan chính quyền các cấp, tổ chức và hộ gia đình được tiếp cận đầy đủ thông tin và trang bị kỹ năng phòng tránh thiên tai; lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, trang bị kiến thức và phương tiện cần thiết. Đồng thời nâng cao năng lực theo dõi, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trên địa bàn.

Bên cạnh đó, TPHCM sẽ xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu phòng, chống thiên tai đồng bộ, liên thông theo thời gian thực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. TPHCM cũng chú trọng nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai thông qua đầu tư, nâng cấp hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai và các kịch bản ứng phó phù hợp với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch được huy động từ ngân sách nhà nước theo phân cấp, quỹ phòng, chống thiên tai thành phố, nguồn hỗ trợ quốc tế và các nguồn huy động hợp pháp khác.

QUỐC HÙNG