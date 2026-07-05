Bão số 1 suy yếu sau khi vào đất liền, Đông Bắc bộ tiếp tục mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 5-7, bão số 1 đã suy yếu sau khi đi vào đất liền khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Dù tâm bão đã ra khỏi nước ta, hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây mưa to đến rất to ở Đông Bắc bộ, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất còn ở mức cao.

Hồi 5 giờ ngày 5-7, tâm bão số 1, tên quốc tế Maysak, đã di chuyển sang khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách Móng Cái khoảng 63km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10km/giờ.

Dự báo trong những giờ tới, bão số 1 tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.

Vị trí tâm bão hồi 7 giờ ngày 5-7 theo dữ liệu GFS (Hoa Kỳ). Ảnh chụp màn hình theo dõi mây vệ tinh Z.E

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 4-7, bão số 1 đi vào đất liền khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sau hơn 2 giờ duy trì ảnh hưởng trên vùng ven biển Quảng Ninh, đây là thời điểm gió mạnh nhất trên đất liền. Khi đó, bão có cường độ mạnh nhất đạt cấp 9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhiều nơi ở Quảng Ninh và Bắc vịnh Bắc bộ ghi nhận gió mạnh. Tại Móng Cái có gió cấp 9, giật cấp 12; Bạch Long Vĩ có gió cấp 9, giật cấp 11; Cô Tô có gió cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25m. Cửa Ông và Quảng Hà cùng ghi nhận gió cấp 8, giật cấp 9.

Từ chiều 4-7 đến sáng 5-7, Quảng Ninh có mưa to đến rất to. Riêng Móng Cái ghi nhận lượng mưa 247,6mm.

Vị trí và đường đi của bão số 1. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, mặc dù tâm bão đã ra khỏi nước ta, hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 tại khu vực Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh.

Sáng và trưa 5-7, khu vực Bắc vịnh Bắc bộ, gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải, còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh. Ven biển Quảng Ninh tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 và giảm dần sau 10 giờ.

Gió lớn giật một mảng tường rơi xuống đầu xe hơi đỗ gần Móng Cái Palaza (Móng Cái - Quảng Ninh) tối 4-7. Ảnh người dân chia sẻ

Về mưa lớn, từ sáng sớm đến hết ngày 5-7, Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 120mm. Riêng khu vực Đông Bắc bộ có mưa to đến rất to, phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Lực lượng chức năng thu dọn, xử lý cây xanh ngã đổ do bão số 1 tại Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Ảnh do người dân chia sẻ

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ thiên tai do hoàn lưu bão vẫn ở mức cao. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, đặc biệt ở các tỉnh Đông Bắc bộ.

Người dân và chính quyền các địa phương cần tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo, không chủ quan cho đến khi mưa, gió giảm hẳn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa vừa; đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh sáng cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây tam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

PHÚC VĂN - TTXVN