Xã hội

Phát hiện thêm 5 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng

SGGPO

Chiều 9-7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM phát hiện thêm 5 bộ hài cốt trong quá trình mở rộng khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Trong ngày, lực lượng tìm kiếm tập trung toàn bộ quân số, đào mở rộng khu vực thăm dò với hố khai quật sâu khoảng 2 mét, dài 5 mét, rộng 3 mét. Tổng khối lượng đất được đào, bóc tách khoảng 50m³.

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Công tác tìm kiếm, khai quật được thực hiện khẩn trương, khoa học, tỉ mỉ, chiều 9-7

Đến chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng, đã phát hiện thêm 5 hài cốt và 2 bộ di vật phục vụ công tác xác minh, nhận dạng.

Công tác mở rộng tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (ngày 9-7) được các lực lượng thuộc BTL TPHCM thực hiện tỉ mỉ, chính xác.jpg
Công tác mở rộng tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được lực lượng chức năng thực hiện tỉ mỉ, chính xác
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Một hài cốt được các lực lượng khai quật đưa đến phòng lấy mẫu, lưu mẫu ADN, chiều 9-7

Ngay sau khi được đưa lên khỏi hiện trường, từng bộ hài cốt đều được chuyển về Phòng lấy mẫu ADN đặt tại Công viên Lê Thị Riêng, để thực hiện lấy mẫu theo quy trình kỹ thuật khép kín. Các công đoạn vệ sinh sơ bộ, kiểm tra hiện trạng, lựa chọn mẫu xương, lập hồ sơ, mã hóa, niêm phong, bảo quản… đều được thực hiện nghiêm ngặt trước khi chuyển đến cơ sở giám định ADN.

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Công tác lấy mẫu được thực hiện nghiêm ngặt, khép kín
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Hài cốt được cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM đưa về bảo quản trang trọng tại Nhà Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng

Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ Tư lệnh TPHCM mở rộng phạm vi khai quật trên cơ sở đối chiếu tư liệu lịch sử và thông tin nhân chứng. Lực lượng công binh tiến hành rà soát bom, mìn, vật liệu nổ; máy móc cũng được huy động bóc dỡ các lớp đất, mở rộng hố khai quật, tạo điều kiện cho lực lượng chuyên môn tìm kiếm theo từng lớp địa tầng.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) chỉ đạo tại hiện trường mở rộng tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, ngày 9-7 (3).jpg
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM (hàng đầu, thứ nhất từ trái qua) chỉ đạo tại hiện trường mở rộng tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, ngày 9-7

Như vậy, tính đến chiều 9-7, tổng số hài cốt được tìm thấy tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng là 16 bộ.

Ngày 10-7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục mở rộng phạm vi, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại khu vực.

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MẠNH THẮNG - THU HOÀI - THANH CHIÊU

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