Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sau khi phát thông báo tìm kiếm nhân chứng về vị trí chôn cất liệt sĩ hy sinh tại sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30-1-1968, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tiếp nhận hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh.

Sáng 9-7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM, cho biết Bộ Tư lệnh TPHCM đã tiếp nhận hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin liên quan đến việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, chỉ trong thời gian ngắn sau khi phát thông báo tìm kiếm nhân chứng cung cấp thông tin về vị trí chôn cất liệt sĩ hy sinh tại Tân Sơn Nhất đêm 30-1-1968, nhiều cuộc gọi, tin nhắn có giá trị đã được gửi đến cơ quan chức năng.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung trao đổi với các nhân chứng tại khu vực khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng, sáng 9-7. Ảnh: MẠNH THẮNG

Các thông tin này liên quan đến các trận đánh tại sân bay Tân Sơn Nhất trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh vị trí các khu vực nghi có mộ liệt sĩ, phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, song song với nhiệm vụ đang triển khai tại Công viên Lê Thị Riêng, các cơ quan chức năng tiếp tục thu thập, củng cố hồ sơ, dữ liệu, chuẩn bị cho công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung trao đổi với kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, sáng 9-7. Ảnh: MẠNH THẮNG

Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông và cộng đồng trong việc kết nối nhân chứng, thân nhân liệt sĩ với lực lượng chức năng. Đồng thời, mong các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đồng hành, ủng hộ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung khẳng định, khi các liệt sĩ của TPHCM chưa trở về đầy đủ, hành trình tìm kiếm vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, đưa các anh trở về với gia đình.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI - THANH CHIÊU