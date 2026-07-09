Hà Nội triển khai lấy mẫu hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ

Ngày 8-7, Ban Chỉ đạo TP Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, việc lấy mẫu sẽ được triển khai tại 3 nghĩa trang liệt sĩ do thành phố quản lý và 337 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 126 xã, phường. Thời gian thực hiện từ tháng 8 đến trước ngày 31-12. Thành phố sẽ thành lập 20 tổ lấy mẫu, trực tiếp thực hiện tại 3 nghĩa trang liệt sĩ do thành phố quản lý, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương.

hội nghị triển khai kế hoạch lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội

﻿Ảnh: TTXVN

Các xã, phường cũng thành lập các tổ lấy mẫu để triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Chủ trì hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, nêu rõ, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và đối chiếu ADN là quy trình phức tạp, chỉ một sai sót nhỏ ở bất kỳ khâu nào cũng sẽ dẫn đến kết quả không chính xác, gây ảnh hưởng lớn đến công tác tri ân. Do đó, Ban Chỉ đạo thành phố khẳng định nguyên tắc hàng đầu là thận trọng, chính xác và không để xảy ra sai sót.

KHÁNH NGUYỄN