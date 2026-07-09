Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở tại Đền Sóc

Một góc Khu du lịch văn hóa Đền Sóc. Ảnh: MINH TUẤN

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, khu vực xảy ra sự cố chịu ảnh hưởng của các đợt mưa lớn trong thời gian qua, khiến tình trạng mất ổn định mái dốc tiếp tục phát triển tại 2 vị trí trong Khu du lịch văn hóa Đền Sóc.

Tại vị trí thứ nhất, hiện trường xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài dọc theo đỉnh taluy, rộng trung bình từ 1m đến 1,3m. Các vết nứt có chiều hướng mở rộng, liên kết với nhau tạo thành cung sạt trượt dài khoảng 98m. Khối đất đá phía trên đang dịch chuyển theo hướng từ đỉnh xuống chân taluy, làm biến dạng địa hình tự nhiên.

Kết quả khảo sát cho thấy mái taluy cao khoảng 30-40m có nhiều vị trí sạt lở cục bộ; tầng đất đá phong hóa rời rạc, nhiều cây xanh nghiêng đổ và có nguy cơ tiếp tục trượt xuống hồ điều hòa nếu xảy ra mưa lớn.

Hà Nội công bố tình huống thiên tai sạt lở tại Khu du lịch văn hóa Đền Sóc. Ảnh: MINH TUẤN

Tại vị trí thứ hai, đã xuất hiện sạt lở cục bộ mái taluy và xói lở bề mặt sườn dốc. Nước mưa chảy tràn trên mái dốc làm rửa trôi tầng đất phủ, bong bật lớp thực bì, lộ tầng đất phong hóa yếu bên dưới. Nhiều cây xanh bị trơ rễ, đất đá trượt xuống chân dốc sát tuyến đường nội bộ phục vụ công tác quản lý, vận hành và hoạt động tham quan, chiêm bái của du khách.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, sự cố sạt lở gây ra, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ thời tiết, diễn biến khu vực sạt lở và vùng lân cận; kịp thời phát hiện tình huống phát sinh để chủ động phương án bảo đảm an toàn, xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp nhằm hạn chế sự phát triển của các vết nứt, cung sạt.

Thành phố yêu cầu thông báo, cắm biển cảnh báo, căng dây, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân và du khách tuyệt đối không di chuyển qua khu vực sạt lở nguy hiểm; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhận biết nguy cơ và kỹ năng phòng, chống sạt lở.

UBND xã Sóc Sơn được giao thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai, sự cố trên địa bàn; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó như chằng chống, gia cố, đào bạt, hạ tải... khi có tình huống phát sinh. Đồng thời, xã phối hợp với các sở, ngành khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án xử lý lâu dài và tổ chức thực hiện dự án, công trình khẩn cấp theo quy định.

NGUYỄN QUỐC