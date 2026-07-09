Khởi công Nhà lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27-7

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 45/CĐ-TTg ngày 8-7-2026 về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, ngày 5-7. Ảnh: XUÂN KHU

Công điện nêu rõ, thời gian qua, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 1.312 hài cốt liệt sĩ, gồm 396 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào, 742 hài cốt tại Campuchia; cùng 3 mộ liệt sĩ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ đạt 7.025,15ha; riêng vùng lõi Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, đạt 3.175,43ha, bằng 77,9% tiến độ.

Cả nước cũng đã tổ chức lấy mẫu đối với 35.925 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; thu nhận 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; đồng bộ 53.036 mẫu vào cơ sở dữ liệu. Đồng thời, các đơn vị đã tiếp nhận, lưu trữ 11.642 mẫu hài cốt và đang khẩn trương giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tuy nhiên, Thủ tướng đánh giá khối lượng công việc thời gian tới còn rất lớn; tiến độ triển khai tại một số địa phương, đơn vị còn chậm, kết quả thực hiện còn khoảng cách xa so với mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nghĩa vụ thiêng liêng, trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao nhất nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm lan tỏa ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Chiến dịch 500 ngày đêm; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân ngoài nước cùng tham gia. Qua đó, góp phần phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, đồng thời thu thập thêm nhiều thông tin có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia, chỉ đạo quyết liệt việc tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ. Các địa phương khu vực phía Bắc, từ Hà Tĩnh trở ra, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu trước ngày 22-12-2026; các địa phương khu vực phía Nam, từ Quảng Trị trở vào, hoàn thành trước ngày 30-4-2027. Bộ Quốc phòng tổ chức khởi công xây dựng Nhà lưu trữ, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27-7-2026.

Bộ Công an được giao hoàn thành kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc trong năm 2026; tập trung xây dựng, vận hành Ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin và nâng cấp công nghệ giám định ADN theo hướng hiện đại, tự chủ.

Bộ KH-CN chỉ đạo tập trung nghiên cứu, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

UBND các tỉnh, thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền; chỉ đạo quyết liệt việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các địa bàn trọng điểm, hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong cung cấp, trao đổi thông tin, hồ sơ giải mật, di vật, kỷ vật và dữ liệu chiến tranh; chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, công nghệ giám định ADN, trọng tâm với Lào, Campuchia, Mỹ, Australia, Hàn Quốc và Trung Quốc.

LÂM NGUYÊN