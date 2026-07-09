TPHCM tiếp nhận kỷ vật, hồ sơ chôn cất liệt sĩ từ Đại học Texas Tech

Chiều 9-7, UBND TPHCM tổ chức lễ tiếp nhận kỷ vật chiến tranh và hồ sơ chôn cất liệt sĩ do nhóm nghiên cứu Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech (Hoa Kỳ) trao tặng, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Lãnh đạo UBND TPHCM, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố tiếp nhận các hồ sơ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Buổi lễ do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM chủ trì, với sự tham dự của đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM, các sở, ngành và nhóm nghiên cứu.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo tiếp nhận hồ sơ của 3 kỷ vật liệt sĩ; hồ sơ sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A; cùng hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962 liên quan hiện vật được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng.

PGS.TS Alex Thái Đình Võ, Chủ nhiệm Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech, cho biết 3 hồ sơ được bàn giao lần này được phục dựng từ tài liệu gốc của quân đội Hoa Kỳ kết hợp với hồ sơ liệt sĩ, góp phần làm rõ quá trình hoạt động, chiến đấu và hy sinh của các liệt sĩ.

PGS.TS Alex Thái Đình Võ chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đối với hồ sơ về Bệnh viện K76A, nhóm nghiên cứu đã xác định tọa độ bệnh viện, lập sơ đồ khu vực chôn cất và xác định danh tính của 21 liệt sĩ được an táng tại đây. Theo ông Alex Thái, những thông tin này sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian xác minh, khoanh vùng và tìm kiếm.

Theo ông Alex Thái, việc tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh gồm 4 công đoạn: nghiên cứu tư liệu lịch sử, xác minh thông tin tại địa phương, quy tập khi xác định được vị trí và giám định ADN kết hợp đối chiếu tư liệu lịch sử để xác định danh tính. Hiện nhóm nghiên cứu trực tiếp đảm nhiệm hai khâu là nghiên cứu tư liệu ban đầu và hỗ trợ xác minh ở giai đoạn cuối.

Qua trao đổi với các đơn vị của TPHCM, chỉ trong khoảng hai giờ, nhóm nghiên cứu đã rà soát 212 hồ sơ liên quan đơn vị 962, từ đó lập được 3 hồ sơ phục vụ xác minh các đơn vị chiến đấu tại khu vực Cầu Chữ Y và địa điểm chôn cất tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đại diện nhóm nghiên cứu nhận thư cảm ơn. Ảnh: MẠNH THẮNG

Ngoài ra, nhóm cũng giải mã mật danh của nhiều đơn vị từ các nguồn tư liệu khác nhau và tiếp tục nghiên cứu những khu vực trọng điểm, trong đó có sân bay Tân Sơn Nhất. Đến nay, nhóm đã thu thập hơn 10 bức ảnh và sơ đồ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trong giai đoạn Xuân Mậu Thân 1968. Nhiều tư liệu cho thấy có những khu vực tập trung nhiều thi thể, tạo thêm cơ sở để khoanh vùng, phục vụ công tác tìm kiếm. Các dữ liệu này sẽ tiếp tục được cập nhật và chuyển giao cho phía Việt Nam trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết thời gian qua, các đơn vị của thành phố đã phối hợp chặt chẽ với nhóm nghiên cứu và các chuyên gia của Đại học Công nghệ Texas Tech. Quá trình đồng hành không chỉ mang lại nhiều kết quả tích cực mà còn giúp những người tham gia thấm thía hơn ý nghĩa của hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. Ảnh: MẠNH THẮNG

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, vẫn còn nhiều cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh chưa được tìm thấy. Vì vậy, việc bổ sung các nguồn tư liệu lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo thêm căn cứ để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn các chuyên gia đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, bằng cả tâm huyết để bổ sung nhiều tư liệu quý, hỗ trợ hiệu quả cho Ban Chỉ đạo của TPHCM trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các hồ sơ được bàn giao. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, TPHCM sẽ sử dụng hiệu quả các tư liệu do nhóm nghiên cứu cung cấp, đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác, nghiên cứu tại những địa bàn còn nhiều thông tin chưa được giải mã, với mong muốn đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Hình ảnh 3 kỷ vật thuộc về các liệt sĩ Huỳnh Minh Trí, Nguyễn Minh Tiến và Võ Hồng Lĩnh. Ảnh: MẠNH THẮNG

CẨM NƯƠNG - MẠNH THẮNG