HĐND TP Đồng Nai thông qua 44 nghị quyết, quyết đầu tư loạt dự án hạ tầng kết nối TPHCM

Sáng 9-7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 (giữa năm 2026), HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 44 nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Đáng chú ý, HĐND thành phố thống nhất chủ trương đầu tư dự án đường quanh núi Chứa Chan (phường Xuân Lộc) và Trung tâm Chính trị - hành chính TP Đồng Nai.

Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, khơi thông nguồn lực phát triển

Kỳ họp cũng thông qua các phương án đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông kết nối TPHCM, gồm cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), cầu Phú Mỹ 2; dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành; tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành...

Đối với các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và cầu Phú Mỹ 2, HĐND TP Đồng Nai thống nhất tách thành các dự án thành phần, phân định rõ trách nhiệm của từng địa phương và chủ đầu tư. Theo đó, phần cầu được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT; phần đường dẫn thuộc địa phương nào sẽ do địa phương đó thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách.

Phối cảnh cầu Long Hưng, kết nối TP Đồng Nai - TPHCM. Ảnh: ĐVTV

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh cho biết các nghị quyết được thông qua tập trung vào những vấn đề trọng tâm, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt, vừa tạo nền tảng cho phát triển lâu dài, nhất là về hạ tầng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng quản trị đô thị.

XUÂN TRUNG