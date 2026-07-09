Tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia phải thực chất, không cơ học

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, ngày 9-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ Trung ương thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình phát triển văn hóa; Chương trình chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; Chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT.

Tại phiên họp, BCĐ tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình triển khai ở tất cả các khâu, đặc biệt là tiến độ hoàn thiện cơ chế, chính sách, ban hành các văn bản hướng dẫn và tiến độ phân bổ, giao vốn, giải ngân; làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới với mốc thời gian cụ thể để đẩy nhanh thực hiện và giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình năm 2026, nhất là đối với số vốn giai đoạn 2021-2025 được kéo dài.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì và phát biểu tại phiên họp, ngày 9-7. Ảnh VIẾT CHUNG

Kết luận tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng BCĐ nêu rõ, trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn, Quốc hội và Chính phủ đã bố trí ngân sách tương đối lớn cho các chương trình mục tiêu quốc gia. Với nguồn lực hạn chế, phạm vi rộng, yêu cầu cao, các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương phải tập trung phối hợp triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, đạt được các mục tiêu đề ra.

Thủ tướng cho biết, việc tổ chức lại hoạt động của BCĐ không chỉ nhằm gọn đầu mối mà còn bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo, nâng cao hiệu quả phối hợp và kịp thời xử lý các vấn đề chung, liên ngành. Đồng thời đảm bảo triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đúng mục đích, yêu cầu và đúng nhu cầu thực tế; tránh tình trạng trùng lặp, chồng lấn trong thực hiện nhiệm vụ và phát sinh lãng phí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, việc triển khai các chương trình rất chậm so với yêu cầu, nhiều công việc nguy cơ không thể hoàn thành nhiệm vụ và giải ngân vốn năm 2026. Cùng với đó, tình trạng quá nhiều văn bản, tài liệu hướng dẫn thực hiện gây khó cho triển khai ở cơ sở (riêng chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có tới 54 văn bản hướng dẫn); chưa có cơ chế lồng ghép giữa các chương trình. Số vốn của 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026 còn lớn, trong khi kết quả giải ngân đến hết tháng 6 còn thấp.

Theo Thủ tướng, phải tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn nữa, bảo đảm mục tiêu giải ngân và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, phải có sự tổng hợp, điều phối chung cả 4 chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tạo động lực để phát triển (nhất là tại địa bàn nông thôn, miền núi). Bên cạnh đó, phân bổ và sử dụng nguồn lực phải đúng mục tiêu, đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm; không dàn trải, không trùng lặp, không để phát sinh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng nêu, phấn đấu quyết tâm giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026, bao gồm trên 17.000 tỷ đồng vốn của 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu, nghiên cứu tích hợp các chương trình một cách thực chất, không cơ học, cộng dồn. Theo Thủ tướng, nếu thấy nội dung nào chưa hợp lý thì phải mạnh dạn đề xuất điều chỉnh; đồng thời phân cấp mạnh cho địa phương, đánh giá theo kết quả cuối cùng. Các bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và hướng dẫn cụ thể đối với những nội dung còn chưa rõ.

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LÂM NGUYÊN - THANH HOA