Siêu bão Bavi không có khả năng vào Biển Đông

Sáng 9-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết siêu bão Bavi không có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Trước đó, cơ quan khí tượng nhận định xác suất bão đi vào Biển Đông ở mức dưới 10%.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ ngày 9-7, tâm siêu bão Bavi ở khoảng 18,3 độ vĩ Bắc - 130 độ kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 810km về phía Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1.100km về phía Đông Nam và cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1.400km về phía Đông Nam. Cường độ bão ở đầu cấp 16, giật trên cấp 17.

Vị trí tâm bão Bavi lúc 9 giờ ngày 9-7, theo đồ họa của Zoom Earth trên nền ảnh mây vệ tinh Himawari. Ảnh chụp màn hình

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ và duy trì cường độ siêu bão. Từ ngày 10-7, bão đi qua khu vực phía Bắc đảo Đài Loan, sau đó suy yếu dần xuống cấp 15, giật trên cấp 17.

Đến chiều và đêm 11-7, bão Bavi có khả năng đổ bộ vào khu vực phía Đông tỉnh Phúc Kiến với cường độ khoảng cấp 13-14, sau đó đi sâu vào đất liền và tiếp tục suy yếu.

Dù không có khả năng đi vào Biển Đông, hoàn lưu siêu bão Bavi vẫn tác động đến thời tiết trên biển. Từ ngày 9-7, gió Tây Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, mạnh dần lên cấp 6. Trong các ngày 10 và 11-7, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có thể xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi sát diễn biến của siêu bão Bavi.

PHÚC HẬU